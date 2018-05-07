新聞透視－造艦時間長 美陸關係一變恐中斷

2018年05月07日 04:10 中國時報 呂昭隆

美國總統川普正與大陸打貿易戰，幫助我造潛艦遂成了美方手中的1張牌，於是大方同意給「行銷核准證」。但軍方官員認為，美方只是先由廠商和我接觸，但潛艦要搞定，一切要以能拿到美政府的出口許可才算數。

台美雙方目前做法，是由美商來台與海軍、中科院與台船拜會協商，了解台灣能力及需求，先完成潛艦設計。由於潛艦設計與製造是都屬極機密，因此不會在本周四於高雄舉行的台美國防產業論壇中討論。

現在最關鍵的問題是，美國雖打台灣牌，但潛艦研製時間長，而美陸關係隨時都可能變化，無論是關鍵技術或裝備，在沒有拿到美國政府的輸出許可前，都還不算數。

事實上，海軍曾吃過這方面的虧，2001年，美方於正式的軍售會議上宣布售我8艘潛艦，主因就是美軍EP3偵察機與大陸軍機擦撞，在大陸軍機挑釁、非法留置美國機員的背景下，小布希政府氣到不想管大陸反應，才同意給台灣潛艦，事後「美方氣消了」，加上美已不做傳統潛艦，就用盡所有理由推託，後來，索性當做沒這個軍售承諾。

這段其間，軍火商向我遊說的動作的確很多，都是歐洲潛艦代理商，法國、俄羅斯與西班牙等廠商，但軍方堅持一個立場，即「沒有出口國的政府同意給輸出許可，一切免談」。事實上，唯一能提出輸出許可保證，並能抗拒大陸壓力的國家，也只有美國，因此，軍方早有默契認定「潛艦，一定要美國點頭協助，才可能造的出來。」

(中國時報)