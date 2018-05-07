德不配位 全教總促吳茂昆下台

2018年05月07日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「吳茂昆，不知廉恥」、「吳茂昆，德不配位」，教育部昨召開課審大會，全國教師工會總聯合會20多位教師闖到會場抗議，他們被擋在門外，但仍高喊「吳茂昆下台」的口號，並由代表全教總的3位課審委員將訴求送到吳茂昆手上。

昨天課審大會，全教總4位代表均未簽名參加，會議在人數剛好達3分之2下舉行。教育部次長林騰蛟稍晚表示，對於課綱審議，全教總過去付出很多，教育部會和他們溝通，希望他們繼續參加，讓108年課綱在今年7、8月全部審完，明年8月1日上路。下次課審大會是5月27日。

教育部課審大會昨在國家教育研究院台北院區11樓召開，審議數學及自然領域課綱，由吳茂昆主持。全教總一早就動員教師到國教院1樓抗議，理事長張旭政說，吳茂昆公私不分、圖利自己，這樣的部長正是課綱素養導向的反指標。

張旭政表示，課程審議常出現爭議，須要用民主方式來解決，但吳茂昆之前說「自己沒有做錯事」、「學術沒有真正的民主」，如此一來，課審大會不用表決、也不用討論，吳茂昆自己一人就可決定，他主持的會議還有任何意義嗎？

代表全教總的課審委員李雅菁說，12年國教課綱中，要求小學生「理解生活道德的規範」，但吳茂昆沒有這方面的素養，連小學生都不如，明顯不適任。

另一位代表全教總的課審委員侯俊良表示，上周日吳茂昆第一次主持課審會議，上午只待了半小時就走人，下午則是一下子次長是主席、一下子他是主席，這樣一個不清楚運作的人，沒有資格主持課審大會。

全教總在1樓開完記者會後，由張旭政帶領所有老師直闖11樓會場，但被擋在門外。經協商，代表全教總的3位課審委員將「拒絕接受吳茂昆」的牌子送進會場，其他老師在門外高喊「吳茂昆下台」、「吳茂昆，德不配位」，不久之後結束這場抗議。進到會場內的李雅菁表示，吳茂昆表現非常淡定，甚至微笑。

(中國時報)