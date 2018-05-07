管中閔撻伐政治吃銅吃鐵

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中國時報
／台北報導

教育部駁回管中閔的台大校長當選人資格，台大5月12日將開校務會議討論因應對策。台大代理校長郭大維昨發一封信給全校師生說，「貼政治標籤解決不了問題」，他希望在校務會議中，大家理性討論並避免簡單的汙名化，齊心協力想出辦法讓台大度過難關。

郭大維在信中說：「我們可以在校務會議或其他場合中互相指責而沒有結果，但也可以努力找到部分可接受的共識，也可以尊重多數人的意見。在此呼籲如果有意見就勇敢提出修正，貼政治標籤解決不了問題。」

管中閔昨天下午在個人臉書發表聲明說，他參與台大校長遴選時，就曾在治校理念的報告中批判由上而下的政治操作與收編，所以主張回歸民間社會、進行由下而上的社會工程。

管中閔認為，民間亟需驅動3項社會工程，1.捍衛大學自主與學術自由，對抗任何政治勢力長驅直入；2.重建社會信任機制，拒絕任何政治力量挑動族群、階層的對立動員，破壞社會價值與基石；3.抗拒「吃銅吃鐵，跑馬圈地」的新型黨國資本主義，為了鞏固政經特權新階層，而掠奪所有權位和名器，並搜刮壟斷所有社會經濟利益。

管中閔說，台大的社會與學術地位，應當是3個社會工程的堡壘。他個人從未支持或同意任何團體或活動使用「挺管」字句。他認同郭大維致全校公開信，籲請各界莫再自限於「挺管」或「反管」的標籤，以免成為政治勢力惡質操作、激化對立動員的語言工具。

(中國時報)

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