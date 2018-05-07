以意識形態取暖 柯稱不需要

2018年05月07日 04:10 中國時報 林縉明 、 張立勳 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

外傳民進黨有意自提人選參選台北市長，甚至操作棄保效應，台北市長柯文哲6日表示，每天按照腳步做好自己該做的事情，現在不擔心這問題。（林縉明攝）

民進黨執政後，兩岸陷入僵局，台北市柯文哲拋出「兩岸一家親」說法，引發深綠人士不滿，外傳柯若承認台獨，民進黨可能會禮讓，柯6日表示，台灣民主自由開放，不需要用意識形態檢視或互相取暖換得認同；對此，表態參選台北市長的綠委姚文智說，如果把台灣價值當作卑微的取暖，「就太小看我們（民進黨）了！」

柯尊重綠營 籲跳脫框架

針對兩岸問題，柯文哲始終保持開放態度，被綠營支持者質疑與民進黨立場不同，甚至屢被逼問何謂「台灣價值」？柯始終未正面回應，對於外傳若柯表態支持台獨，民進黨可能會禮讓，他說，台灣民主價值得來不易，不需要用意識形態互相檢視、取暖，成為結黨結派的因素。

柯文哲認為，台灣價值不是由台北市長來回答這個問題，至於民進黨禮讓或不禮讓，都尊重對方想法，按照步調做自己的事情，若做得好，人家自然會選你，而不是每天想著三角聯盟或兩極對抗，台灣應跳脫政治框架。

姚反駁柯P 太小看我們

對此，姚文智批評，台灣價值對他而言幾乎不用思考，不可能作為結黨營私或取暖的工具，而是他們衷心的信念；如果把台灣價值當作卑微的取暖，「就太小看我們（民進黨）了！」

姚文智強調這絕非意識形態，還會影響到台北市政與其他國際城市的互動，「柯市長你真的跟我們完全不一樣！」

姚文智也抨擊，柯文哲當年選舉說「改變台灣從首都開始」，但當柯走不同道路後，嘴巴吐不出首都兩個字，「難道講首都兩個字是取暖嗎？」

選對會徵詢 姚直球對決

由於民進黨選對會召集人林錫耀、陳明文將於7日徵詢表態參選台北市長的黨內同志姚文智、呂秀蓮及蘇煥智，姚文智表示，他一直都有信心，會向選對會充分說明意志與信心。

雖然民進黨自提人選似已成趨勢，但內部仍有意見指出，提名姚文智恐引發棄保效應，造成國民黨丁守中勝選；姚文智說，民進黨提出堅定的台灣價值，並把台北規畫為國家首都，「根本不用考慮棄保，只要直球對決。」

至於台北市長是否繼續與柯文哲合作？蔡英文總統昨在電視專訪中表示，民進黨的傳統，黨主席必須要尊重選對會的決策。

(中國時報)