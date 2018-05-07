以意識形態取暖 柯稱不需要

民進黨立委姚文智6日受邀參加艋舺啟天宮遶境活動，姚文智扶著媽祖鑾轎，與廟方人員一起步行遶境，為地方祈福。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
外傳民進黨有意自提人選參選台北市長，甚至操作棄保效應，台北市長柯文哲6日表示，每天按照腳步做好自己該做的事情，現在不擔心這問題。（林縉明攝）

民進黨執政後，兩岸陷入僵局，台北市柯文哲拋出「兩岸一家親」說法，引發深綠人士不滿，外傳柯若承認台獨，民進黨可能會禮讓，柯6日表示，台灣民主自由開放，不需要用意識形態檢視或互相取暖換得認同；對此，表態參選台北市長的綠委姚文智說，如果把台灣價值當作卑微的取暖，「就太小看我們（民進黨）了！」

柯尊重綠營 籲跳脫框架

針對兩岸問題，柯文哲始終保持開放態度，被綠營支持者質疑與民進黨立場不同，甚至屢被逼問何謂「台灣價值」？柯始終未正面回應，對於外傳若柯表態支持台獨，民進黨可能會禮讓，他說，台灣民主價值得來不易，不需要用意識形態互相檢視、取暖，成為結黨結派的因素。

柯文哲認為，台灣價值不是由台北市長來回答這個問題，至於民進黨禮讓或不禮讓，都尊重對方想法，按照步調做自己的事情，若做得好，人家自然會選你，而不是每天想著三角聯盟或兩極對抗，台灣應跳脫政治框架。

姚反駁柯P 太小看我們

對此，姚文智批評，台灣價值對他而言幾乎不用思考，不可能作為結黨營私或取暖的工具，而是他們衷心的信念；如果把台灣價值當作卑微的取暖，「就太小看我們（民進黨）了！」

姚文智強調這絕非意識形態，還會影響到台北市政與其他國際城市的互動，「柯市長你真的跟我們完全不一樣！」

姚文智也抨擊，柯文哲當年選舉說「改變台灣從首都開始」，但當柯走不同道路後，嘴巴吐不出首都兩個字，「難道講首都兩個字是取暖嗎？」

選對會徵詢 姚直球對決

由於民進黨選對會召集人林錫耀、陳明文將於7日徵詢表態參選台北市長的黨內同志姚文智、呂秀蓮及蘇煥智，姚文智表示，他一直都有信心，會向選對會充分說明意志與信心。

雖然民進黨自提人選似已成趨勢，但內部仍有意見指出，提名姚文智恐引發棄保效應，造成國民黨丁守中勝選；姚文智說，民進黨提出堅定的台灣價值，並把台北規畫為國家首都，「根本不用考慮棄保，只要直球對決。」

至於台北市長是否繼續與柯文哲合作？蔡英文總統昨在電視專訪中表示，民進黨的傳統，黨主席必須要尊重選對會的決策。

(中國時報)

新聞透視－造艦時間長 美陸關係… 雙北共榮 侯丁連線共推政見

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。