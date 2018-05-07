雙北共榮 侯丁連線共推政見

2018年05月07日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

針對年底大選，國民黨分別提名侯友宜、丁守中參選新北及台北市長，未來藍營在雙北選戰也將出現合作模式，「侯丁連線」逐漸成形，尤其侯友宜挾高人氣，勢必會牽制綠營在北台灣的布局，甚至對民進黨台北市長是否自提人選形成一股壓力。侯昨日表示，將與丁守中共同推出好的政見，造福雙北市民共生共榮。

侯友宜6日參加土城三元宮天上聖母聖誕的遶境活動，與新北市長朱立倫一同到場並共扶鑾轎，受到民眾熱烈歡迎並爭相和他合影。朱立倫也在致詞時勉勵侯友宜，要他當選後再回來還願。並和侯共同祈求媽祖庇佑新北，讓市政建設順利、發展進步，市民平安健康。

國民黨雙北市長參選人均已底定，未來國民黨在雙北選戰將採取合作模式，侯友宜表示，「見面會先以政見討論為主」，由幕僚先行討論後，等到有好的共同政見推出來，就會和丁守中站在一起，為造福雙北市民創造更多福祉、共生共榮。

丁守中說，雙北是共同生活圈，很多公共政策需要互相合作，所以一定會共同推出好政策，而且與侯友宜是好朋友，溝通順暢。

至於是否已經與侯友宜達成政策共識？丁守中表示，目前雙方還沒聯繫，預計等到5月9日中常會正式提名他代表藍營出征台北市後，黨部會安排兩人碰面，屆時才會交換意見，擬定未來雙北政策合作方向。

(中國時報)