姚文智出線 仍欠東風

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中國時報

民進黨中生代命運多舛，有意投入雙北市長選舉的綠委姚文智、吳秉叡，從去年就開始就不斷被放話，指黨中央打算徵召重量級大咖，現僅剩姚文智還在苦撐。雖然民進黨自提人選呼聲高，但黨中央仍想以拖待變，甚至傳出二階段民調，對於姚文智而言，要獲黨提名總是差了「臨門一腳」。

姚文智鴨子滑水已久，上月不僅舉辦「422大遊行」，凝聚「柯黑」們的怨氣，也獲近9成的綠營議員及7成黨籍里長支持；加上在街頭、網路不斷放送政策廣告，台北市黨部主委黃承國一句「自提人選打贏選戰」，看起來儼然要出線。

據了解，民進黨最遲會在月中有「提名策略」，也就是人選敲定還會再緩緩，也不排除再做民調可能。種種跡象也顯示，民進黨高層仍沒放棄禮讓柯文哲的想法，只是柯的兩岸路線、避談台灣價值的做法，近來讓綠營基層太火大，這決定高層「暫時」開不了口。

民進黨在台北市推自己人看似已成氣候，徵召其他大咖的聲浪仍不絕於耳，上周選對會成員還夜奔木柵農會密會柯文哲，消息傳出讓姚相當震驚。

有綠委直言，民進黨向來對自己的提名人選愛護有加，即便在艱困選區，也是炮口一致對外，「但這就不會出現在姚文智身上，令人費解」。

也有不具名綠委曾幹譙說，選對會明明是協助參選人，而姚文智、吳秉叡這兩人明明都還沒提名，黨中央高層卻一直公開數落自己人選不贏，「我實在看不懂這種黨中央的策略，自己人反而變成外人」。

做足市政規畫的姚文智，現在的狀況就是「萬事俱備，只欠東風」。但那股東風是什麼？是勤跑基層累積的民意、還是營造自己的領袖魅力「克里斯馬（charisma）」？抑或是黨主席蔡英文的最終關愛？這答案恐怕只有蔡英文最清楚。

(中國時報)

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