北市要求台電提深澳替代方案

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中國時報
／台北報導

深澳發電廠爭議不斷，台北市議會要求台北市長柯文哲針對深澳電廠設立影響、交通、節能減碳及消費者保護等政策進行專案報告。據北市府報告顯示，無論是中央還是新北的模擬結果，均顯示深澳電廠重啟後，將會使台北市空氣品質惡化，市府不僅呼籲台電應提出更完整數據，更首度要求台電評估有無替代方案。

台北市長柯文哲曾強調，深澳電廠蓋不蓋，應該用數據來問答，這問題不是他的專業，沒花時間研究，政府有義務把資料拿出來說服人民。

北市環保局長劉銘龍說，北市府未反對電廠開發與興建，反對的是燃煤發電，不過還是希望台電公司要做健康風險評估，並考量是否有替代方案。

市府報告顯示，因為中央和新北市政府委外做的研究報告有明顯差異，但不管是哪一份報告，深澳燃煤電廠一旦營運後，都會造成台北市空品惡化。

北市府指出，近年來北市府一直致力改善空氣品質，使PM2.5的年平均濃度已從2014年的19.6μg/m3，降至去年的15.3μg/m3，逐漸接近國家標準的15μg/m3，如果深澳電廠使用生煤發電，不僅會惡化空氣品質，也會抵消北市一直以來對空汙的努力。

市府強調，經濟發展需要電力支持，但深澳電廠使用煤作為燃料，環境影響評估造成重大爭議，但模擬出來的結果差異欠缺評估討論，民眾對有害空氣汙染物健康風險仍存有疑慮，市府建議台電應該提出更完整數據，並評估替代方案，公開對國人說明，用專業解決問題，才能確保環境永續。

(中國時報)

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