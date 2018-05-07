前瞻釋憲遭駁 藍批許宗力自打臉

國民黨立委吳志揚（左起）、林德福及曾銘宗6日痛批大法官「莫名其妙」、「荒謬至極」。（黃世麒攝）

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中國時報
／綜合報導

國親兩黨立委去年針對立法院通過前瞻基礎建設案聲請釋憲，大法官會議剔除未參與表決的立委高金素梅後，以未達釋憲門檻為由，決議不受理。國民黨團書記長李彥秀6日說，司法院長許宗力任大法官時，曾說只須計算人數有無超過連署門檻，不必過問投贊成或反對票，如今司法院不受理，是打臉過去的許宗力。

李彥秀指出，大法官以立委未參與前瞻特別預算表決剔除連署資格，令人無法接受，司法院決議是縱容國會多數暴力，剝奪少數黨權利。許宗力在釋字第603號解釋意見書上認為，聲請釋憲的立委資格，實務上不區分有沒有投反對票，當時許宗力說，「本院大法官歷來審查立法委員釋憲聲請之適法性，都只計算連署人數是否超過立法委員總額之3分之1，至於參與連署者於制定系爭法律時究係投贊成票或反對票，並不過問。」

李彥秀質疑，今日的「許院長」要如何說服當年的「許大法官」？本件釋憲案讓人很難相信沒有政治力介入，國民黨團後續一定會有抗爭動作。國民黨智庫召集人何展旭說，之所以有立委可以連署釋憲的機制，是為了國會權力被多數濫用時，少數黨可透過司法機制來衡平，限縮是違法違憲決定，且大法官為何不做成解釋文？只是搞程序上小動作。

國民黨團總召林德福批評，大法官花了快8個月調查，結果只是清查立委有沒有參加表決，實在笑死人。藍委吳志揚則說，不排除再提釋憲，要大法官說清楚講明白。

許宗力晚間發表聲明，強調不受理決議是每位大法官獨立行使職權，本其法之確信，合議以多數決所作成，非他一人見解所能左右或主導，且他在603號解釋所提出協同意見書中質疑是否適用台灣，媒體卻輕描淡寫，報導與事實不符。

(中國時報)

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