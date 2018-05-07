上午7時30分 蘇花改放行大客車

2018年05月07日 04:10 中國時報 王思慧 、 李忠一 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

蘇花改蘇澳至東澳段7日開放大客車通行，圖為通行前的防災演練。（公路總局第四區工程處提供）

交通部公路總局昨宣布，蘇花改今（7）日上午7時30分開放大客車通行，而蘇花改預計2020年1月25日前全線通車，將規畫台北-花蓮直達客運。另配合開放大都會客運「121」蘇澳車站-東澳車站，或國光客運「122」蘇澳轉運站-南澳車站路線，2家客運業者，7日起至13日提供7天免費搭乘優惠。

2線客運免費搭7天

為鼓勵民眾多使用大眾運輸，搭乘國道客運或台鐵後，使用電子票證轉乘市區客運，也享有轉乘一段票免費優惠。

公路總局蘇花改工程處處長邵厚潔表示，蘇花改預計在2020年1月25日農曆春節前全線通車，也將會規畫台北-花蓮的直達公路客運路線。

規畫北花直達大巴

公路總局指出，蘇花改蘇澳至東澳段開放大客車後，通行車種限於小型車及大客車，重型機車仍未開放。大客車跟小客車同樣限速60公里，與前車車距保持100公尺，小客車則是50公尺。大客車原本須30分鐘的車程，因改行蘇澳至東澳段，估計可縮短至10分鐘。

為避免蝶戀花事故發生，公路總局會同警察機關每月將排定6至7次在蘇澳與東澳地磅站執行大客車聯稽路檢勤務，大客車駕駛人及車輛安全門、緊急逃生口、擊破器及輪胎等設備加強安全查核，確保大客車行車安全。

逢連假可能會塞車

大客車上蘇花改是否會塞車？公路總局第四區養護工程處長李順成說，在蘇花改目前小客車平日一天雙向車流6千到7千多輛，假日則是8千輛出頭；根據統計，目前大客車在蘇花公路一天平均100多輛，佔全部車流的5％左右，即使這100多輛的大客車上蘇花改，以最大容量一天單向1萬多車流來看，也不會塞車。

但要是遇到天數長的連假就可能會塞車，且大客車為了安全車速較慢，除了加強管制，塞車的另個主因是車禍事故，目前處理大客車事故可能要2小時，正在研究是否能加快排除事故時間。

此外，蘇花改工程中全長4.7公里的中仁隧道北上線，歷經1048天24小時不停開挖，順利貫穿橫亙在前的飛田盤山，並克服岩層的軟弱帶與颱風期湧水困擾，工程在6日宣告正式貫通，施工團隊相互擁抱並開香檳歡呼，慶祝距離全線通車目標邁進一大步。

（飲酒過量 有礙健康）

(中國時報)