雇主向錢看 洗腎室暴力成黑洞

台灣基層護理工會6日前往衛福部抗議醫療暴力，除了急診室，洗腎診所可能已成醫療暴力通報的黑洞。並以行動劇，陳述一位在洗腎診所遭病人暴力相向的護士小祺受到多次創傷的個案。 （鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

洗腎是台灣的「國病」！全台洗腎人數超過8萬人、每年花費健保約有500億元，為了搶食龐大洗腎利益，雇主百般拉攏病人而犧牲護理人員權益，衍生種種「洗腎室暴力」問題，已經成為繼「急診室暴力」之後新興的「職場黑洞」！

5月12日是「國際護士節」紀念護理學與護理教育創始人南丁格爾，這一天應向辛勞的護士或護理師致上崇高敬意；然而昨天台灣基層護理產業工會、工傷受害協會幹部群聚衛福部門口抗議，高喊今年護士節過不下去，面對職場暴力不崩潰算不錯了。

基護工會主要訴求是接獲投訴，洗腎診所勞動條件差，頻傳護理人員被病人性騷擾、言語與肢體暴力，最被詬病的是洗腎市場競爭，雇主為了留住客源而未盡保護之責，經常要求護理人員「吞」下各種騷擾，讓她們在「職場暴力」陰影下工作。

在抗議現場有位曾在雲林縣虎尾鎮腎安診所遭受「職場暴力」的護理師小祺（化名）現身，不過，身心受創的小祺難以發言、默默流淚代替說話，由她的姐姐代為說明小棋遭到洗腎病人言語暴力外，還被賞了一巴掌，但是診所不但沒有幫忙小祺提告，反而直指小棋處置不當引起事端。

基護工會常務理事吳嘉綾表示，立法院在2014年公告俗稱「王貴芬條款」的醫療法將醫療暴力列為公訴罪，衛福部2016年統計全台平均每年接獲200多件醫療暴力通報案件，大都是急診室暴力，洗腎室暴力卻少有人舉報。

小祺的姐姐表示，浮上檯面的「洗腎室暴力」與隱藏案件相差太多，因為病人是雇主的「財源」，診所都會當成VIP貴客，要求護理人員以客為尊，因此小祺遭受暴力相向後，雇主指責小棋處置不當，強逼小棋往後繼續服務施暴者，恐懼陰影揮之不去。

小祺只是「洗腎室暴力」的縮影，工會力爭診所登報道歉、配合調查，吳嘉綾認為，在醫療商品化下，護理人員的職場暴力常被醫療院所「河蟹」吃案，而公訴罪針對加害人，對醫療院所沒有規範，她希望衛福部要求醫療院所主動配合職場暴力的調查，並列入考核評鑑。

(中國時報)

上午7時30分 蘇花改放行大客車 病人施暴＋診所幫凶 小祺險崩潰

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