攀雪山領證書 康橋小六生出發

康橋的畢業生在校長許銘欽的祝福下出發。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

康橋國際學校於6日至12日期間舉辦「築夢康橋‧圓夢雪山」的菁英活動，今年活動由新店青山校區及新竹校區的六年級生共同參加，分為5個梯次，師生人數合計共431人參與。歷經6次的行前訓練下，康橋六年級的畢業生將考驗著自我意志、耐力體力，一起完成這趟難忘的畢業圓夢之旅。

「登高山、領證書」是康橋小學生的傳統畢業象徵，從2008年開始的圓夢玉山，至今已邁入第10年，菁英活動不只是活動，更是讓孩子們接觸教室外的學習課程。

從啟動典禮到正式出發攀登高山，期間包括6次行前訓練，歷時8個月的菁英活動課程，六年級孩子們從當初的心理抗拒、體能負荷等因素，漸漸轉變成充滿自信、樂於接受挑戰，甚至是團體合作中彼此互助的正面態度，讓大自然的戶外學習教育，帶領孩子體會3天2夜的人生挑戰。

在海拔3千多公尺的高山，面對崎嶇不平的山路，這群六年級孩子將一步一腳印的踏在路途上，懷著對山的一份尊敬之意，這種踏實的感受，唯有親臨現場才能感受。

青山校區校長許銘欽談到，登山不僅是登山，儘管人是多麼地渺小，也必須虛心向山學習，藉著攀登的過程去省思自我、思考人生未來的道路及挑戰，讓自己親自感受蛻變的成長。

許銘欽表示，在漫長的人生道路上，登山雖只是一個挑戰，或許在過程中會遭遇困難，也期盼每個孩子都能堅持到底、鼓起勇氣勇敢面對，努力追求即將畢業的夢想。

在困難中學會堅持，在挑戰中肯定自我，向山學習、向夢前進！康橋國際學校透過各種不同種類的菁英活動，不僅培養學生在團隊中學習共同解決問題的能力，也磨練出較同齡孩子更堅強的意志力。「築夢康橋‧圓夢雪山」6日一早出發，在父母、師長與學弟妹的祝福下，校方說，相信六年級的孩子都能展現這一段時間的訓練成果，為自己領取這份難忘的畢業禮物。

(中國時報)

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