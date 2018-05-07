台股發紅利 外資豪取5500億

2018年05月07日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

台股上市櫃企業去年狂賺2.2兆元，根據各公司股利政策，預計配發現金股利上看1.3兆元，雙創新高；外資篤定奪下至少5000億元現金股利。且鴻海、台泥等股利大咖尚未公布股利，外資今年極有機會豪取超過5500億元現金股利。

3金牛 貢獻近5成

台股近期雖面臨陸美貿易戰、美國升息等因素干擾，導致外資連續性賣超提款，今年以來對上市櫃市場總計調節1755.3億元。目前外資對集中、櫃買市場持股比例為40.24％、23.07％，仍處相對高水位。

所幸，台股企業去年獲利相當爭氣，上市櫃公司合計獲利達2.2兆元、年增16％，加上配現金股利蔚為趨勢，台股的高現金殖利率在全球股市名列前茅，主管機關多次強調台股長期投資價值，也吸引國際資金進駐，賺取配息收益。

依據外資對個股持股比率計算，10大外資機構「股利印鈔機」包括：台積電、統一、台化、台塑、南亞、統一超、國泰金、聯發科、中信金與日月光投控。其中，外資可從台積電獲得1616億元最高，統一與統一超合計貢獻近300億元，台塑四寶則可替外資帶來約500億元股利收入。

台積電 外資搖錢樹

在前10名之外，貢獻外資70億元以上現金股利的單一企業，還有台達電、富邦金、華碩。

外資券商主管坦言，台積電連續27年配發股利，「堪稱外資眼中最穩定的cash cow（搖錢樹）」，且在台股大型股中，台積電身為全球半導體巨人，基本面依舊為外資青睞，足以解釋國際法人近年對台積電持股為何始終維持在近8成左右。

傳產龍頭統一與同集團的統一超，也是連續多年發放股利代表，值得留意的是，因去年出售上海星巴克獲得一次性收益，統一集團大方放送給股東分享，是今年除權息旺季焦點。

統一 分享出售收益

台塑四寶在電子類股近期一片哀鴻遍野環境裡，走勢是權值股中最穩如泰山者。元大投顧指出，台塑、南亞、台化首季獲利都超越市場預估，只要油價維持穩定且需求展望穩健，進一步考量去年第2季的低基期，可望維持獲利年成長動能。

(中國時報)