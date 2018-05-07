台股擁雙利多 外資看好

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中國時報
／台北報導

美國總統川普在推特（Twitter）又發言，看好大陸上證A股指數突破6000點。外資研究主管認為，這隱含對A股入摩、陸美貿易摩擦可望緩解2大期望，但別忘了台股有殖利率高配息穩定、資金外溢效應雙多，不需要陷入台股又要被資金排擠恐慌。

麥格理、瑞信證券、兆豐國際投顧等研究機構，過往發出台股策略報告時，均曾提及台股現金殖利率的優勢，顯然現金殖利率是法人機構眼中台股的最大利器。

外資主管說，A股入摩實質效應與陸美貿易戰結局，現在都還是未定數，要斷言台股大受其害，未免太過武斷。還不如重新審視台股大優勢：約3.8％的高現金殖利率，評估對資金的牽引強度。

依據上市櫃企業股利政策與外資持股比例估算，外資今年可望從台股豪奪5500億元以上現金股利，這筆資金將何去何從，已有法人開始進行沙盤推演。

目前的主流意見是，替外資機構法人創造現金股利的優質企業，長期下來配息穩定度均相當高，除非全球股市轉向空頭，不然拿到配息銀彈的長線資金，首選還是回到同樣個股的懷抱。

其次，美系外資券商台灣區主管說，國際機構法人著眼的是整體大中華市場，部分資金過去對大陸市場著墨少，當A股入摩成為趨勢，資金必須要往大中華市場移動，順勢投入台、港股，反而有機會提供台股部分新資金活水，台股等同享外溢效應之利。

(中國時報)

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