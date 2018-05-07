童兆勤出席ADB 會晤菲央行總裁

中國信託銀行童兆勤（左三）率領中國信託銀行高階主管拜會菲律賓中央銀行總裁Nestor A. Espenilla, Jr.（中）及副總裁Chuchi G Fonacier（右三）。（中國信託銀行提供）

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中國時報
／台北報導

亞洲開發銀行（ADB）51周年年會5月3日起於菲律賓馬尼拉召開，中國信託銀行董事長童兆勤親率銀行高階主管出席，分別與德國、荷蘭、印度、印尼、日本、菲律賓等各國銀行高層進行雙邊會談，延續中國信託金控創辦人辜濂松過去積極參與國際經貿組織、關注國際金融業務交流，且呼應政府新南向政策。

童兆勤於本次ADB年會期間，特別拜會菲律賓中央銀行總裁Nestor A. Espenilla, Jr.，童兆勤董事長表示，中國信託銀行是台灣民營銀行中最國際化的金融機構，看好菲律賓的經濟潛力及發展前景，1995年中國信託就將銀行海外版圖延伸至菲律賓，是最早前進菲律賓設點的臺灣銀行業者。

中國信託銀行目前於菲律賓設有子行及25家分行，其中14家位於馬尼拉，提供台商及當地企業資金需求，菲律賓央行總裁Mr. Espenilla亦對中國信託的國際化及在地化深表認同。

中國信託銀行於ADB年會期間，循往例舉辦中國信託餐會，邀請菲律賓中央銀行副總裁Diwa Guinigundo、前總裁Amando M. Tetangco Jr.、理事Peter Favila等重要官員、各國重要銀行高層代表、菲律賓當地企業及台商代表，共約100位賓客出席，冠蓋雲集，中國信託銀行也將持續扮演雙方橋梁促進經貿投資及發展。

1966年成立之ADB已邁入第51年，本屆特地回到總部菲律賓舉辦年會，象徵區域金融合作邁入新的里程碑。

今年與會來賓包含ADB會員國的財政部、中央銀行、政府官員、金融機構、民營企業、國際組織、學者等約3000名代表，共同關注主題「連結人民及經濟，共同推動包容性成長 Linking People and Economies for Inclusive Development」，本屆議題包含全球化、亞洲工作機會、金融科技、氣候變遷、增加婦女在企業的機會、提升年長者的科技使用、運用有效方式促成包容性成長。

(中國時報)

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