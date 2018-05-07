夏默U理論 挖掘問題 向未來學習

2018年05月07日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

夏默小檔案

以冰山模式解析現象

美國麻省理工學院學者夏默（Otto Scharmer）研發U理論，挖掘冰山底下問題的根源。（摘自Otto Scharmer網站）

全球暖化加速、恐攻事件頻傳、貧富差距等問題持續惡化，以及川普現象引發諸多爭議，美國麻省理工學院知名學者夏默（Otto Scharmer）指出，「現今資本主義最大問題是我們集體創造出沒有人樂見的結果。」這種集體失能現象，該如何突破？他花20多年時間研發U理論，挖掘冰山底下問題的根源，引導企業、政府與公民社會向未來學習，積極解決問題。

U實驗室 風靡10萬人

夏默專研跨領域創新，曾與知名管理學者彼得．聖吉(Peter Senge)等人合著《Presence》。2015年起，他開設大規模開放線上（MOOC）課程u.lab，造成轟動，吸引全球185個國家逾10萬人參與，建立前所未有的全球性社會創新平台。近期他集結這些創新經驗寫成《The Essentials of Theory U》（U理論精髓，暫譯）。以下是夏默接受《中國時報》專訪摘要。

問：川普總統上任以來，引發許多爭議，為何你認為他敲響美國的警鐘？

答：川普不是問題，而是一個徵兆。我們要探討冰山底下問題的根源，哪些根本原因把川普送進總統府？從三個面向來分析，首先是經濟全球化的結果，全球化的輸家被忽視，那些教育程度較低的白人、勞動的中產階級，他們投票給川普。

其次，民主政治發展過程中與利益團體結合而產生貪腐。美國政府為華爾街大規模紓困，為富豪減稅，但是對於生態與社會的嚴重挑戰卻沒有給予同等重視。

川普現象 全球化的反撲

第三個面向的根源與教育失敗有關。川普現象與川普主義是大規模教育失敗的徵兆。這是當今西方社會的一面鏡子。這面鏡子告訴我們：某些東西破裂了。這就是自我認同感，今日的我和明日的我疏離了，包括個人和集體，這就是U理論所探討的。

想改變經濟 先改變思維

問：現行資本主義出了什麼問題？請談談最近成立的資本主義轉型實驗室在做什麼？

答：現今資本主義最大問題就是，我們集體創造了沒有人想要的結果。這些結果包括生態的分裂（環境遭破壞）、社會的分裂（貧富兩極化與不均）、精神的分裂（憂鬱、焦慮、崩潰、不快樂的比率上揚），這三大分裂反映出個人與自然、個人與他人、自我與自我之間的分裂。從較宏觀的角度來看，這個問題與我們如何發展經濟有關。

舉例來說，智慧型手機一段時間要更新作業系統，發展經濟所使用的作業系統也到了必須馬上更新的時刻。不同的是，iPhone更新作業系統只要按一個鍵下載軟體，但是更新經濟的作業系統並不容易，這涉及改變民眾對經濟的想法。必須從改變我們對經濟思想的典範開始。

打開視野 啟動學習循環

問：請談談U理論如何發揮巨大影響力？

答：我們3年前透過U理論設計一個結合線上與線下的新課程，稱為u.lab（u實驗室）。這個平台結合兩股分開的力量，一是大規模民主化，將知識無償PO上網；其次是打開視野、心靈、手，啟動深度學習循環。結果全球超過10萬人透過這個平台學習，在各國創造數百個熱點(hub)，這些是以行動學習為基礎的社群。現今許多大城市都有u.lab，中國大陸與美、歐是全球前三大活躍的社群。

問：請以最簡單的方式說明U理論。

答：一般學習來自抽象知識或過去的經驗。U理論則是幫助你向未來學習的一個過程。我與企業、科學和社會上深度創新者共事，並且觀察他們，逐漸發展出U理論。我問他們，如何成為真正的創新者？我發現創新有三個階段，首先是觀察、觀察再觀察，走出自己的小圈圈，把自己放在一個最有潛力的地方，傾聽內心的聲音。其次，退一步反思，讓自己內心的認知浮現，探索深層的根源。第三，從行動中探索未來，這牽涉模型化與從主要利害關係人的回饋中學習。

問：請舉例說明你自己如何應用U理論？

答：有兩個方式。我以iPhone為例，你可以利用U理論來發展新app，或透過U理論來發展你個人的作業系統，例如提升你個人的注意力，你傾聽、對話、協作。

在應用U理論時，你會經歷三種層次的開放，打開你的視野、打開你的心靈、打開你的意志。第一個層次是拋棄舊的思想習慣；第二個層次是培養同理心，透過別人的眼睛看問題；第三個層次是放下過去，擁抱未來。

我希望透過U理論幫助各界領袖，針對所面臨的挑戰，提出新的解方。

(中國時報)