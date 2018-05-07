GDP愈高 不代表人民愈幸福

夏默表示，經濟高成長，不代表幸福感也高，呼籲應以永續指標或矩陣來呈現幸福水平。（摘自Otto Scharmer網站）

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中國時報
／專訪

沿用已久的經濟指標--國內生產毛額（GDP）有許多缺失，以美國為例，儘管GDP有成長，卻掩蓋了某些地區一群被遺忘的人，他們生活可能變得更糟糕。麻省理工學院學者夏默（Otto Scharmer）指出，人們誤以為GDP越高越好，可解決一切問題，但經濟高成長，不代表幸福感也高；他呼籲應以更完整的永續指標或矩陣來呈現民眾的幸福水平。

近年包括諾貝爾經濟獎得主史迪格立茲、哥倫比亞大學永續發展中心主任薩克斯等人均檢討傳統GDP指標的缺失，呼籲各界包括政府、智庫應改變僅以傳統GDP單一指標來衡量經濟。夏默強調，近年學者們努力以不同的指標來衡量幸福，大家應多關注這些新指標。

問：現今GDP指標出了什麼問題？經濟學教科書是否該改寫？

答：是的，但經濟學教科書的問題不僅僅是GDP，以GDP來衡量經濟成長，最大的問題是，假設數值越大越好，但研究顯示，對於已開發國家，GDP數值愈高，不代表人民愈幸福。

問：傳統GDP指標有盲點，但幸福衡量並不容易。你的看法？

答：對於幸福的衡量，沒有你想像那麼複雜。衡量幸福有兩類指標，一是客觀指標，例如預期壽命，另一類是主觀的幸福感測量。這兩類指標都很重要。

我們可以透過矩陣來詮釋幸福指數，例如聯合國發展計畫署自1990年開始發表「人類發展指數」，喜馬拉雅山區的不丹早在1970年代提出「國家幸福指數」（GNH），再看看聯合國永續發展方案網絡（UNSDSN）發表「全球幸福報告」，北歐芬蘭高居全球之冠。我們目前並非沒有其他好的指標，而是我們長期忽略這些指標，我們依然習慣於老掉牙的經濟思維。

問：北歐模式較理想嗎？

答：北歐模式很有趣，各種幸福、永續指標的排名，北歐國家經常名列前茅，芬蘭與其他北歐國家是極佳的例子，全球各國可以學習北歐如何縮短三大分裂，包括生態、社會與精神的分裂。與此同時，北歐各國也有自己的問題，目前正在重新建構中。在全球幸福報告中，川普主政的美國正向下沉淪，此時北歐模式更加值得關注。

(中國時報)

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