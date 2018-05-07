從小我到大我 借鏡東方思維

2018年05月07日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

「從糧食、燃料、水資源短缺、貧窮、難民、恐怖主義到金融寡頭，我們正進入一個破壞的時代。舊文明與思維把自我、物質主義放到最大，強調愈大愈好，利益團體影響決策，讓我們進入一個不負責任、集體失能的國度。」麻省理工學院教授夏默強調，應學習東方的思維，從小我轉向大我，關注整個生態體系的幸福。

夏默出生於德國，父母親從事有機農業，唯一的資本是土壤，他們花費全部心力改善土質。他從父母親的經驗獲得領悟，現在把全部心力用於改善社會的土壤，也就是改善個人與自然、個人與他人、自我與自我之間的關係。

問：你提到資本主義產生三大分裂，這與決策者或企業執行長有什麼關係？

答：目前我們生活在一個破壞的時代，如果你是決策者或企業執行長，你必須能夠感知未來，才能夠站在歷史上對的一邊，這是非常重要的。以最近臉書創辦人祖克柏面臨的問題來說，他正好提供了一個反面的教材，因為他忽視臉書的作業方式就是問題的一部分，而非解方。這將是終結臉書成為全球主宰者的開始。我預期，不到10年內，臉書在全球的主宰地位將消失。問題根源於在於祖克柏忽視公司目前面臨的危機，包括處理隱私權、使用權、數位回音、以及年輕人過度使用社群媒體導致的後遺症。

問：為了突破盲點，你強調個人的思維必須從自我轉向大我，關切整個生態系統。這是來自東方的思維嗎？

答：是的。你們有所謂的小我與大我，小我就是自我，或是所謂的「美國優先」；大我是指整個生態系統，全體的福祉。現今經濟體系的問題出在經濟思維完全集中在自我，這種傳統經濟思維有其盲點，忽略自我之外的其他領域，與現實脫節，這是問題所在。真正的領導人、創新者、創業家都必須關心所有主要利害關係人，設法改變他們的想法。

(中國時報)