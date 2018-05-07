陸擴大攬台師 招手技職專才

大陸目前打算擴大招募台師，希望透過優渥待遇，進一步吸引諸如美容、觀光等台灣技職人才赴陸任教。圖為台灣知名美容相關科系學生裝扮模特兒，展現創意。（陳怡誠攝）

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中國時報
呂佳蓉／台北報導

大陸吸引台師範圍進一步擴大。繼先前向台灣流浪土博士招手後，近期正以福建等地做試點，盼能吸引台灣的技職教師，如美容、觀光；不須具備博士學位，只要有技職教育經驗與台灣相關證照，即可到大陸技職學校任教，待遇比照台灣的大學教師，以此填補大陸技職教育，並解決郊區新設分校師資缺口的問題。

大陸涉台人士透露，近期一則新聞在台灣未吸引太多人留意，就是由海峽青創人力資源有限公司，邀請70多名包括台灣佛光大學與仁德醫護管理專科學校、台北海洋技術大學等醫護專業與海洋休閒等老師，到平潭參訪。

一同至平潭參訪的台北海洋技術大學助理教授吳建忠指出，以往大陸引進台灣技職師資以護理為主，但在惠台31條背景下，像是總部位於福州的福建信息職業技術學校，是福建老牌的技職學校，日前決定在平潭設分校，由於平潭開發中，許多福建老師不一定想前往，但對台師而言，只要他願意到大陸來，平潭與福州差別不大，生活費可能更低。

美容觀光最為搶手

吳建忠強調，在台灣少子化背景下，技職專長的老師要找全職教職難度也愈來愈高，但大陸的技職師資缺口一直很大，除傳統的汽修、機電等專長外，以福建等沿海省市為例，正積極發展海洋休閒，所以具備海洋觀光、美容等證照的台灣老師，是大陸積極引進的對象，雖然是到高職或中專任教，但支付的薪資，跟台灣的大學是一樣的。

據了解，光是福建信息職業技術學校平潭分校，就開出100名台灣技職師資職缺，這還只是開頭，陸續沿海省市職業技術學校都會對有技術專長、有一定教學經驗的台師廣發英雄（雌）帖。

盼解郊區師資缺口

大陸涉台官員說，地方的職校聘用台師，一來可以解決郊區新設分校師資缺口的問題，只要老師有著落，招生難度不大，有了學生，就能帶動周邊商業活動，等於台胞幫助郊區繁榮；二來成本更低，因為惠台31條在各省市陸續實施後，都有「台師指標」，引進台師的學校可獲補助。

(中國時報)

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