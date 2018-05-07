惠台遍地開花 兩岸攜手才行

2018年05月07日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸推出31條惠台措施引發台灣強烈反響，但有部分台灣學者認為，相關政策在南台灣宣傳仍舊不足，可能會導致措施美意大打折扣，未來或許有必要進一步擴大受益面。大陸學者表示，大陸惠台政策主要提供台灣民眾「同等待遇」，當然也會進一步各層面的受益面，但台灣方面願不願意打開心胸更是關鍵。

大陸在全國兩會前夕拋出31條惠台措施，對統一施行細則何時全面落地，台灣各界引頸期盼。有大陸涉台人士指出，嚴格來說，31條惠台措施沒有明確統一施行細則，因地制宜推進，才更有當地特色。

該涉台人士指出，比如福建推出的施行細則，肯定不同於上海，各省市區條件不一，若是大陸中央強制推出齊一的施行細則，反而失去彈性，也讓政策美意大打折扣。

但或許是南北台灣資訊有所落差，嘉南藥理大學國際長余元傑在接受媒體訪問時曾直言，在南台灣的大學生，其實有相當一部分的人並未真正理解31項惠台措施，甚至還有學生完全沒聽過這方面訊息。

北京聯合大學兩岸研究所所長朱松嶺表示，當初消息公布時，不僅微信上討論熱烈，臉書上各種資訊也是鋪天蓋地，很驚訝為何竟還有人不知道。

朱松嶺也表示，大陸提出惠台措施，主要是提供「發展機會」給台灣民眾，提供與大陸民眾一樣的同等待遇，而不光只是提供優惠條件，更不能錯誤理解為「占便宜」，因為大陸絕對不是一個「遍地人傻，錢多速來」的地方。

朱松嶺表示，大陸進入新時代，大家求平等、求發展，現在大陸提供同樣的發展機會，「台灣民眾要主動把握，如果抓不住，怨不得別人。」

而談及未來惠台31條政策的施行細則如何進一步擴大受益面，讓更多台灣各行各業的民眾享受紅利，廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅稱，要持續擴大兩岸民間交流合作，才能惠及更多行業及民眾，但他直言，這需要民進黨當局跟大陸相向而行才行。

(中國時報)