川普亂開槍 英法中彈超不爽

美國總統川普4日在NRA發表演說，他評論法國若鬆綁槍管，或可制止2015年巴黎恐攻悲劇。川普一邊說，一邊模仿恐怖份子比出開槍手勢。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
2015年11月13日，槍手在巴黎夏洪街對顧客與路人濫射，造成19人喪命，當晚8名恐怖分子兵分多路發動恐襲，共有130人死亡。（美聯社）

美國總統川普再度禍從口出，得罪英法兩大盟邦。他在「全國步槍協會」（NRA）演說興之所致，竟然向盟邦英、法的槍管法規開炮！他稱法國人若准擁槍，也許可制止巴黎恐攻悲劇，甚至比出開火手勢、模仿恐怖份子砰砰砰開槍；又稱英國持刀砍人暴力激增，都是槍管太嚴惹禍，並繪聲繪影形容倫敦某醫院如「戰區」，讓兩國十分不爽。

砰砰砰手勢 消遣法國

川普上周出席NRA在德州達拉斯的集會，在演說中竟然拿法國開涮。他強調「巴黎沒人有槍，一個都沒有。」川普邊說著，邊比出開槍手勢道，那些恐怖分子「慢條斯理開槍，把他們一個個擊倒，砰！給我過來。砰！給我過來。砰！」川普告訴台下擁槍派，「但假如有個員工或顧客有槍，朝對方射過去，恐怖份子可能會落跑或被擊斃，結果就會很不同。」川普話畢，NRA會員在台下響起熱烈掌聲。

最近剛與川普會晤，親密互動的法國總統馬克洪並未回應，但法國外交部忍不下這口鳥氣，發聲明怒批，「法國鄭重反對川普總統對恐攻的評論，我們要求罹難者應該受尊重。」、「法國為嚴格管制槍械自豪。」

法國外交部 發言反擊

巴黎恐攻時的法國總統奧朗德，在推特斥責川普的言論可恥、冒犯，「自以為是，夸夸其談法國價值；」時任總理瓦爾斯更在推特爆氣大罵，「沒水準又無能，我還能說什麼？」巴黎市長伊達歌女士批評，川普對巴黎恐攻的描述「輕蔑且卑劣。」

今年2月，佛羅里達州道格拉斯中學發生槍擊案，17名師生慘死，這是被認為親擁槍派的川普，在該案後首度現身NRA場子。

手刀砍砍砍 譏評英國

川普端出假手槍砰砰砰，還端出手刀砍砍砍。他批評倫敦近來持刀攻擊暴力案件日益升高，都是槍管造成。他言之鑿鑿指某家「過去頗具名望醫院」的景象，「歹徒沒有槍，他們有刀，這家醫院滿地血跡斑斑。他們說它的情況跟戰地醫院一樣慘…刀子、刀子、刀子。」他邊說，比出以刀砍人的手勢，「倫敦現在對此習以為常了，實在很棘手啊。」

川普未指名他提的是哪家醫院，英國廣播公司（BBC）曾報導，倫敦皇家醫院創傷外科醫師葛里菲表示，軍醫同事把該院的日常作業，與阿富汗戰區相提並論，因為每天都有10來歲的少年因刀傷、槍傷送醫。葛里菲對自己的發言被川普曲解非常憤怒，他反諷道，「樂意邀請川普前來我們（頗具名望）的醫院，與市長和警察局長見面，討論倫敦暴力犯罪下降的成果。」該院醫師布羅西認為，打擊持刀暴力的確有待努力，但提出以開放槍枝來反制實在荒謬。據統計，倫敦的持刀犯罪確有上升趨勢，去年更寫下2011年新高，以倫敦最嚴重。

(中國時報)

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