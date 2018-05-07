暴風女揶揄川普 風暴快來了

2018年05月07日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普又被知名脫口秀惡搞。收了13萬美元封口費的A片女星「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels），出席知名綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）客串演出搞笑短劇，她還警告川普，「你得辭職」、「風暴即將來襲！」，惹得觀眾大樂，不斷拍手叫好！

在節目開場時，由好萊塢男星亞歷鮑德溫飾演的川普打電話給班史提勒飾演的私人律師柯恩，要求他打給丹妮爾絲，以便「一勞永逸」的解決「封口費門」，他則留在線上偷聽兩人的對話。不過電話才剛接通，「川普」就忍不住插嘴問丹妮爾絲，「妳現在穿什麼？」接著還問她，「妳到底要怎樣，才願意讓這件事情過去？」丹妮爾絲回答說：「（你得）辭職」，「川普」則說，「最好是啦！當總統就跟妳拍A片一樣，很難再去做其他工作了」。

接下來「川普」還自信爆棚的表示：「我都能夠解決南北韓問題了，為什麼搞不定我們的問題？」丹妮爾絲則回答，「抱歉了，唐納，一切都太遲了。我知道你不相信氣候變遷這檔事，但一場風暴就要來襲了，寶貝」。

川普新任律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）2日受訪時主動爆料，指川普已透過分期付款，將付給丹妮爾絲的封口費還給代墊這筆款項的私人律師柯恩，「豬隊友」行為逼得川普不得不親自出面承諾會澄清「非常簡單」的內情。

今年3月，丹妮爾絲自爆2006年與川普有一段婚外情，還為此收到13萬美元封口費。事件曝光後，川普一直斬釘截鐵的否認與丹妮爾絲「有一腿」，還稱自己對這筆封口費毫不知情、不知柯恩為何要付錢給她、也不清楚錢從哪來。到了4月底，川普才首度鬆口，承認柯恩曾代表他處理與丹妮爾絲相關的「交易」。

(中國時報)