印太戰略加持 日裔將領當紅

日裔陸軍4星上將保羅中曾根（Paul Nakasone）（摘自afcea）

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中國時報
／綜合報導

美國戰略司令部轄下的「網路戰司令部」4日正式從國家安全局（NSA）分割出來，獨立成軍，升格為第10個「聯合作戰司令部」（unified combatant command），由日裔陸軍4星上將保羅中曾根（Paul Nakasone）領軍，他同時繼續兼任著重情蒐的NSA局長。這位網路戰與情報戰一把抓的將領也是繼日裔太平洋司令哈里斯上將之後，再一位受重用的日裔軍官。

駭客攻擊、網路滲透、病毒散播已成為不可小覷的新戰爭形態。鑑於網路戰日趨重要，新的網戰司令部是美國第10個聯合作戰司令部，也是第4個按照職能劃分的聯合作戰司令部（其餘6個是戰區司令部），地位與戰略司令部、特種作戰司令部、運輸司令部平起平坐。過去隸屬於NSA，由海軍上將羅傑斯（Michael Rogers）領導，如今升格後領導工作由剛獲拔擢為4星上將的中曾根接手。

這一升格意義非比尋常，意味網絡空間正式與陸、海、空、太空並列為美軍的第5維戰場，這在美軍史上是第一次，在人類戰爭史上也是頭一遭，代表美國日益重視大陸、俄羅斯、極端組織等可能發動的網戰，不敢掉以輕心。

目前網戰司令部總部設於馬里蘭州的米德堡（Fort Meade），升格後預計將成立133個單位，總人數接近6200人。現年54歲的中曾根出生於明尼蘇達州，父親是第二代日裔。目前擔任三要職，分別是NSA局長、國防部中央安全局局長、陸軍的網路戰司令部司令。他不僅擅長情報工作與網路戰，之前也曾在南韓、阿富汗、伊拉克等地服役。

日裔將軍在美軍混得風聲水起，太平洋司令部司令哈里斯上將即將退役，可能轉任駐南韓大使，接著中曾根就受到重用。中曾根和哈里斯一樣，也是軍人世家，中曾根也算是子承父業，在美國「重返亞太」以及「印太戰略」的布局下，日本是其重要盟友，美軍重用日裔將領有高度象徵意義。

(中國時報)

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