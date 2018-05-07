魯哈尼嗆美會後悔莫及

2018年05月07日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普將在12日前決定是否退出伊朗核協議。繼伊朗國安高層官員後，總統魯哈尼6日也表示，不論川普作出怎樣的決定，他都已有對策，但如果美國決定退出該項協議，將會「前所未有的後悔」。

魯哈尼在國營電視台播出的談話中表示，「如果美國離開核協議，將前所未有的後悔…伊朗已擬定好計畫，因應川普所做的任何決策」。他還指，「我已對我國的原子能組織和經濟部門下達命令，準備對抗美國不利我國的陰謀。」

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書長夏卡尼（Ali Shamkhani）6日也強調，「這是1個國際協議…我們絕對可以抵禦你（指川普）的霸凌」，且川普若試圖修改或單方面廢除2015年的核協議，美國政府僅存的威信將蕩然無存。他說，「如果現任美國總統不接受前任總統簽署的協議，那麼世界上肯定沒有任何國家會相信美國，因為美國的下任政府可能也會拒絕接受川普政府簽訂的協議」。

川普新任律師、前紐約市長朱利安尼也在華盛頓的演說中表示，川普承諾將「改變伊朗政權」，他也相信，川普很可能撕毀核協議，並支持異議人士將魯哈尼拉下台。

伊朗是在2015年與英國、大陸、法國、德國、俄羅斯與美國等6強簽訂核協議，當時的美國總統是歐巴馬。依據協議內容，各國應解除對伊朗的制裁，以換取德黑蘭當局承諾不尋求製造核彈。但川普堅稱，該協議有「災難性的重大瑕疵」，必須修改，5月12日是最後期限，若未獲得令人滿意的方案，美國將退出該協議。

(中國時報)