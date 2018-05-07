女推男落溪 看他溺斃才離去

2018年05月07日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市太平區北田大橋，4日清晨發現39歲王姓男子溺斃溪中，原以為是單純失足落水，但經警方調查後案情逆轉，查出死者是被同屋室友36歲劉姓女通緝犯酒後口角推下攔沙壩，劉女還冷血目睹王男沉入溪中才離去；事後劉女還2度到殯儀館弔唁，向家屬表示死者曾托夢哭訴「我很冷，快來救我」。警訊後依殺人罪嫌將劉女送辦。

4日清晨7時許，警方獲報發現王男趴浮於北田大橋溪面、全身浮腫，已死亡多時，因其身上沒有證件，只在短褲內找到1支手機；警方研判死者若因戲水溺斃不會帶手機下水，加上死者住處距離案發地超過4公里，卻遍尋不到他騎乘的交通工具，直覺案情不單純。

酒後戲水爭吵 引殺機

警方經調閱路口監視器發現，5月2日下午1時許，身材瘦弱的王男是被1名體型壯碩的女子騎重機載往北田大橋，但10分鐘後女子卻獨自騎車離去。

警方「以車追人」後，鎖定涉竊盜案遭通緝的36歲劉女涉嫌重大，發現王男與哥哥、劉女和其男友4人在太平區1處平房租屋同住。

警方突破劉女心防，她坦承5月2日上午9時在租屋處和王男一同飲酒，下午1時王邀她一起到頭汴山區溪流戲水；但2人在北田大橋攔砂壩旁發生口角，她一時氣憤將王推落溪中，看到王在橋下游了兩下就不動，即騎車離開。

鄰居指稱，死者王男領有身障手冊、父母雙亡後，靠做鐵工的哥哥照顧；半年前經社工介紹到此處租屋，劉女入住後，搶了王男原來的房間，把他趕到悶熱的閣樓，還經常欺負王男，動輒打罵，5月1日還曾看見王男出門倒垃圾，劉聽聞王男未返家，還貌似擔心，警方通知家屬認屍時，劉女也說要一起去。

平時常打罵受害人

王男哥哥說，劉女5月2日晚間就頻頻追問弟弟行蹤，3日還聲稱夢到弟弟哭著跟她說：「我很冷，快來救救我」，弟弟傳出死訊後，劉曾2度到靈堂致哀，甚至掩面哭泣，事後想想其行徑，令人不寒而慄。

(中國時報)