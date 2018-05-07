外交部高官 被爆耍特權送機

2018年05月07日 04:10 中國時報 陳麒全 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

外交部領事事務局桃機辦事處羅姓主任，被旅客爆料4日上午送機耍特權，要求讓外國貴賓先登機，還擅自進入空橋，形容羅「好大的官威」。羅男6日說，陪外國高官出境是執行公務，並非耍特權，給貴賓禮遇很正常；但外交部回應，對於羅與地勤人員的誤解，外交部領事局表達歉意，將強化與桃機地勤人員的溝通與協調。

旅客爆料，4日上午7時，飛往泰國的泰航TG-637班機，在旅客還未進入登機程序時，1名男子在候機室態度惡劣大聲向地勤說話，要求地勤人員讓貴賓先上飛機，還一直提及「外交部」、「要先登機」等關鍵字。

據了解，這起「高官鬧桃機」事件，起因桃機辦事處羅姓主任一再宣稱登機貴賓身分「敏感」，他個人可以保證登機是貴賓本人無誤，而不願讓航空公司核實貴賓護照，但地勤人員為遵守航空保安規定，最後只好委屈配合，到「貴賓」下車的地點核對。

隨後羅姓主任就要求讓該貴賓先登機，沒想到，他在未獲航空公司許可的情況下，竟然擅自帶貴賓進入空橋，欲直接進入機艙，明顯違反航空保安計畫規定，被在場的泰國航空空服員制止。

甚至，羅姓主任另被爆料，根據航空保安規定，進出桃園機場管制區的工作人員，手機一定要拿出來檢查，但身為11職等簡任官的羅姓主任，過去曾經對檢查的員警嗆聲：「我是11職等，為何還要檢查？」

對此，羅姓主任回應，當天是執行公務，陪同他國高層官員出境，並非特權，這在外交實務上是很正常的作法，現在台灣外交處境困難，有些事只能做不能說，所以沒有替貴賓辦禮遇通關。至於旅客投訴的部分，是詢問地勤人員同意後，才率先登機，絕對沒有語氣不好的情況，後來也只有陪同貴賓進入空橋，並未進入機艙。

外交部也澄清，經查羅主任4日上午執行例行性陪同訪台貴賓登機公務，並非「特權」。

(中國時報)