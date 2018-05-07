女士官拆窗不慎 墜3樓亡

2018年05月07日 04:10 中國時報 許家寧 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮、高雄分傳國軍墜樓意外！花東防衛司令部機步營23歲陳姓女士官，4日上午11時打掃寢室時，疑重心不穩不慎失足從3樓跌落地面，經搶救後仍不治；另陸軍南區訓練中心一營20多歲蔡姓男士兵收假未歸，4日下午被發現陳屍在高雄一處廣場大樓地下停車場天井，檢警初步研判是失足墜樓。

服役於花蓮吉安鄉南埔營區的陳姓女下士，4日上午11時上午操課結束後，帶1名女兵準備下午打掃的前置作業，陳女攀爬至3樓寢室外，將靠外側窗戶的紗窗拆下時，疑似因紗窗卡榫太緊，在拆卸時重心不穩摔落地面。

陳姓女下士經送醫搶救後，仍在5日晚間不治，陳女父母及姊姊接獲噩耗悲痛不已。據了解，家住花蓮市的陳女，家境普通，因為憧憬軍旅生涯，入伍服役已有4年，平時工作態度認真，表現頗受上級肯定。

花防部政戰主任黃鍾昌說，依照軍中作業程序，不能在沒安全措施下攀爬，他也指出，室內靠外側有天井的窗戶一旦卡死，不會要求要拆卸清洗，軍方對於意外發生感到遺憾。警方表示，全案已報請檢察官進行相驗，調查釐清軍方是否有相關疏失。

無獨有偶，陸軍南訓中心20多歲蔡姓男士兵收假沒有回到營區，軍方通知家屬，家人也不知道他去哪裡，4日下午被發現他陳屍在高雄某廣場大樓地下停車場天井，檢警依現場狀況研判是失足墜樓，但仍將解剖複驗釐清死因。

高雄苓雅警分局表示，廣場大樓管理人員4日下午聞到臭味，在地下5樓停車場發現蔡男屍體，因地下1樓有個未加蓋的通氣孔，蔡男可能因視線昏暗不慎墜落地下5樓，依遺體滲出屍水看來可能已死亡2、3天。

(中國時報)