包庇要犯夾帶手機 獄卒移送

2018年05月07日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

前十大槍擊要犯林豐德，被判刑15年入監服刑，去年初移監綠島監獄，本月3日疑透過探監的友人，買通蕭姓管理員企圖夾帶手機闖關，幸被眼尖總務科長察覺有異，才讓犯行曝光，綠島監獄已將蕭姓管理員停職，7日將移送台東地檢署偵辦。

林豐德過去在屏東、台南監獄服刑時，都曾買通管理員供應毒品、夾帶手機，去年移監到綠島監獄後，竟又透過管理員欲帶手機闖關。綠島監獄祕書楊垂雄說，3日中午11時許，林豐德2名友人辦理普通接見林，2人結束接見後在通關大門徘徊，總務科長謝宗燕發覺行跡可疑，叮嚀在大門站哨的替代役男注意。

果然，替代役男在停車棚內1部未上鎖的機車置物箱裡查到1個紅色塑膠袋，裡頭有10包香菸、60顆檳榔、2支手機與1張字條，字條寫著：「卡片機是給阿娜答，老人機是給你的，盡快把新手機給他，舊手機丟掉，你的舊手機也要丟掉（手機要毀壞然後分開丟掉）」，而機車正是蕭姓管理員所有。

楊垂雄表示，蕭姓職員曾有毒品前科，3年前考進綠島監獄，平日多次向同事借錢，查獲後雖矢口否認，但獄方已將其停職，預計7日移送地檢署偵辦，至於林豐德及2名友人是否也涉及不法，由檢察官一併調查。

楊垂雄說，經清查林豐德牢房內並無手機及其他違禁品，林對犯行也全予否認；他移監至綠島都是住獨居房嚴加看管，未有不良紀錄。

林豐德因涉擄人勒索及組織犯罪被通緝，1997年與警方槍戰後被捕判刑15年。2012年假釋，卻在屏東東港鎮因超速追撞機車，造成4死2傷意外，事後還通知兒子作偽證、肇逃；被逮後涉犯3罪合併再判7年徒刑定讞，刑期到2026年7月期滿。

(中國時報)