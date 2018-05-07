離家650公尺酒駕 公務員遭降級

2018年05月07日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府工務局新工處林姓官員，去年12月下班後，用餐喝了一杯啤酒，搭乘捷運返家時，因其住處離捷運站僅距離650公尺，貪圖一時方便騎機車欲返回住處，不料在巷口遭員警攔檢，酒測值0.27毫克，涉嫌公共危險罪送辦，獲緩起訴處分；但事後台北市政府仍將林男移送公務員懲戒委員會審理，公懲會判決林男降一級改敘。

判決指出，林男去年12月26日下班後到餐廳用餐，飲用啤酒一杯；之後林男返家，先搭乘捷運至台電大樓站，他自認住處距離捷運站僅有650公尺，走路僅數分鐘路程，心想應該不會倒楣碰上警察，貪圖方便在站外騎乘機車返家，但他騎車行經北市汀州路3段附近時被警察攔檢並對他酒測；由於林的酒測值達每公升0.27毫克，警方依公共危險罪將林男移送北檢偵辦。

北檢偵辦時，林男坦承犯行、深表悔悟，檢方給予林緩起訴處分，期間1年，並命他支付處分金3萬7000元。台北市政府因他酒駕，仍將他移送公懲會審理。

林男辯稱，他在酒駕被逮的隔天一早，就主動告知服務機關，並蒐集相關資料自行簽請處分，3萬7000元的緩起訴處分金亦已支付，並完成道路交通安全講習等；林男並稱他對於犯下這個錯深感悔悟、自責不已，對公懲會懲戒他，並沒有意見。

公懲會認為，林男的酒駕行為，已嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒必要，因此判林男降一級改敘。

(中國時報)