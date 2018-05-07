托老中心擠破頭 長照堪憂

2018年05月07日 04:10 中國時報 葉德正 、 葉臻 、 李佳玲 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市公共托老中心除了日間照顧還肩負育樂責任，提供各式活動協助長輩延緩老化，圖為長輩練習排列組合，一方面也能伸展手臂。（葉德正翻攝）

隨著老年人口激增，各縣市提供老人照顧服務的公共托老中心與老人公寓擠破頭。嗅到老人商機，台塑集團旗下長庚養生文化村、高雄「人愛養護之家」等高檔養生村也超搶手，便宜的搶不到、高價的住不進，此現象讓台灣未來長照前景堪憂。

新北市近年累計成立34間公共托老中心，可收托965名長輩，以老人失能等級區分價格，2級月托價格約在1萬20元，7到8級約3萬6000多元，比坊間動輒3至5萬元24小時照護中心便宜，目前全告爆滿。

新北市社會局老人福利科長鄭淑敏表示，除了公共托老，2001年成立的五股老人公寓，由於每月最低收費只要8000元，加上有社工與醫療團隊進駐，71間房占床率近百分百，熱門到前年登記順位第1的長者，至今仍然無法入住。

老人公寓 全數爆滿

除公辦的公共托老中心搶手外，台塑集團長庚養生文化村雖只接受通過長庚醫院身體檢查合格者，且需支付25萬至40萬元保證金，但目前A棟住房率約8成，僅剩每月2萬8000元至3萬1500元的1房2廳最大房型。

私立敏盛醫療怡德養護中心價位則落在2萬5000元至3萬8000元間，雖然與長庚養生村價差不大，但是怡德保證金僅需5萬至8萬元，而且也接受中風全癱、半癱、長期慢性病族群，受到不少民眾青睞。

等1、2年才可望入住

苗栗西湖渡假村「聖恩休閒養生會館」採20年分期制，愈早簽約愈便宜，費用約100萬元左右。因全館裝有紅外線生命監測器、自動求救系統等智慧化儀器，並駐有護理師和特約醫師諮詢服務，為全台首座智慧型養生會館，館外風光明媚安靜，入住率頗高。

高雄小港區大坪頂重畫區的「人愛養護之家」，占地500多坪，由前台北榮總護理師黃淑珍一手推動，養護之家也提供長輩護理紀錄、感染防治及預防跌倒等全方位服務，為了延緩銀髮族身心功能退化過快，還安排體適能、種菜及打麻將、K歌等課程，雖然月收費3萬元左右，民眾趨之若鶩，得等上1、2年才可望入住，目前還有40多人領號碼牌排隊。

(中國時報)