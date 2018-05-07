照服員缺很大 調薪誘才

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中國時報
／綜合報導

政府推動長照2.0計畫面臨照顧員人力不足等問題，為解決人才缺口，近幾年相關單位已經推動相關人才向下扎根，從高中職著手培養專業人力；此外，在需求面部分，也藉由延緩失能失智、預防慢性疾病等方面，盼能大幅降低長照需求。

「長照人才缺口很嚴重，且持續嚴重！」愛長照執行長朱偉仁指出，他經常到相關科系演講，發現許多年輕人認為從事長照「看不到產業的未來發展性」，因此即使知道台灣擁有長照市場，但沒有好的待遇、缺乏產業規模經濟，就會令人卻步，不敢投身產業。

朱偉仁認為，若政府能推出好的長照保險，就像全民健保一樣，讓長照服務人員能有確定的給付額度、了解每年有多少產業規模，才會有誘因；相反的，若缺乏長照保險，在台灣社會照顧需求日益增加情況下，將更容易出現照顧悲劇。

中台科大老人照顧系教授兼系主任蔡英美指出，長照服務員因工作繁重且薪資偏低，以往較不受畢業生青睞，該系去年60名畢業生，僅一半在長照機構工作，政府今年6月起將調高照顧員薪資起薪為32K，有長照證照者33K，較以往高出數千元，應能提升學生投入長照意願。

蔡英美表示，為培育更多專業長照照顧員，除多所大學開設相關科系，也向下扎根至高中職，這批人力初估今年7月應可正式進入長照體系中，緩解人力不足問題。

她強調，除了在供應面提升更多年輕人投入外，需求面問題也要解決，目前有長照需求者，多因失能、失智或罹患慢性疾病的長者居多，所以政府近年來也大力提供60歲以上民眾及家庭延緩失能、失智的提早照護，長照問題可望逐漸緩解。

(中國時報)

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