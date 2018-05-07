新聞透視－中央須統籌指揮 不能只撒錢

2018年05月07日 04:10 中國時報 葉德正

中央投入大量資源推動長照政策，但是托老政策至今讓人一頭霧水，反觀地方政府早已推出一系列時間銀行、長照社企化等配套措施，中央該截長補短、扮演好統籌指揮者角色，了解地方需求並提供不同協助，如果未對症下藥只知給錢，長照難有健全發展。

長照支付新制匆忙上路，雖編列79億元長照經費，卻只用了6成，不少縣市政府抱怨服務項目不符被照顧者需求，加上照護人力荒，長照之路黯淡。

其中最令人詬病的是偏鄉認定標準不明，以新北市為例，同在東北角的平溪、雙溪被認定是長照資源不足區，貢寮卻未被納入；且新制長期照顧給付及支付基準，山地離島地區服務費用加成20％，一般偏鄉竟被排除，使服務資源無法到位。

不少地方政府早就已經推出老人共餐、銀髮俱樂部、松年大學、公共托老中心等政策，盼能鼓勵長輩走出家門，透過社會參與延緩老化，而且公共托老中心不僅給予照顧，更結合日間照顧和銀髮俱樂部二合一功能，透過照服員照顧失智失能長輩，並提供休閒、運動，讓子女白天可以安心工作，晚上再接回家，一舉數得。

新北另推出佈老志工高齡照顧存本，另針對偏鄉透過便利商店、診所、社區志工合作，接受專業訓練，辨識出失智症患者，遇到問題時聯繫里長、住家警衛等，解決資源不足困境。

台中市推動長照社企化，「有本生活坊」以社會企業模式整合社群力量，共同推出社區餐飲、家事服務、居家服務、居家護理、生活輔具、資源交換等服務，提供老人用得到、找得到，方便的照顧體系。

但地方政府終究資源有限，中央如未發揮整合作用，深入了解各縣市托老機構、長照人力不足問題，以協助縣市政府因應，而只曉得砸錢，多數民眾的老後生活，怕僅能自求多福了。

(中國時報)