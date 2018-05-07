省錢補助多 環保葬漸風行

台南大內區一處公園是全市目前唯一規畫的環保葬園區。（程炳璋攝）

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中國時報
社會地方中心／連線報導
台中市府推廣多元自然葬法，海葬訴求是希望讓家人看到大海便追憶起已故親人。（盧金足翻攝）

民眾對身後事觀念日趨開放，採自然環保葬人數也逐年提高，全台共16縣市設有樹葬區，北北桃、中彰投、花蓮、高雄也舉辦海葬，相較傳統葬儀費用便宜，但因傳統禮俗觀念根深蒂固，殯葬業者影響不大，家數甚至不減反增。

中華民國葬儀工會全國聯合會前祕書長林明河說，環保葬「殯」的花費與傳統葬儀差不多，僅在「葬」的部分不同；土葬用棺木、火葬用骨灰罈，加上安置墓園或納骨塔都要不少費用，環保葬相對節省數萬到10餘萬元。

北市殯葬處副處長施淑梨表示，市府大力推廣環保葬，加上民眾觀念改變，去年起設籍北市民眾還享有免火化費用，自塔位遷出改為環保葬也有1萬至2萬元鼓勵金，使環保葬人數逐年成長；但北市人口老化，且受傳統禮俗影響，仍有往生後的禮儀服務需求，殯葬業者不減反增。

北市殯葬處統計，2013年1425人選擇環保葬，逐年增至去年的3769人，但傳統殯葬業許可家數從2013年170家逐年增為196家、209家、240家至去年290家。

新北市環保葬人數2005年僅5人，去年已達1256人。殯葬管理處長黃秀川分析，新北市每年平均往生民眾約2.3萬人，選擇環保葬人數最高僅占整體5.5％，對殯葬業者影響不大。

台中市民政局表示，5年來全市樹葬人數由2013年33人，增至去年1116人，逐年以倍數大幅成長，梧棲港海葬則於2016年首度辦理，預計申請人數將逐年增加。官員指出，雖然環保葬人數大增，但因傳統禮俗觀念，絕大多數民眾仍選擇傳統殯葬，且透過殯葬業者申請設置或辦理多元環保葬也較省事，顯見殯葬業仍有市場需求。

高雄市樹葬件數2013年55件，至去年底止已增至930件，海葬則由26件增至66件，殯葬業登記家數未受影響，不減反增，從2013年429家成長至目前552家。桃園市與台南市也同樣環保葬人數、殯葬業登記家數同步成長，顯示環保葬逐漸盛行，未衝擊到殯葬業者。

(中國時報)

新聞透視－中央須統籌指揮 不能… 法會照辦 傳統殯葬業仍有賺

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