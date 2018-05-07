法會照辦 傳統殯葬業仍有賺

2018年05月07日 04:10 中國時報 林宏聰 、吳岳修／綜合報導 呂筱蟬、、吳岳修／綜合報導

殯葬業者普遍認為，民眾就算採環保葬，但僅是葬法有別，傳統儀式仍需進行，甚至會協助家屬跑環保葬的行政程序。也有業者說，目前選擇環保葬的民眾不如傳統葬多。

殯葬業者邱仁德認為，環保葬盛行對殯儀部分如法會、告別式沒有影響，只對葬法如塔位、墓園業者才有影響，「在商言商」，最大衝擊當然是佣金賺得少，但做殯葬業或多或少是在做功德，所以仍會配合喪家，若家屬選擇環保葬，仍會協助跑行政程序。

邱仁德還說，環保葬盛行與否也有地域或族群因素，雖整體比例增加，但不是各地通案，例如桃園客家族群多，而客家人多半都是祖塔，就不太會選擇環保葬。

「不管樹葬、海葬都要辦禮儀，對殯葬業影響不大。」高雄陳姓殯葬業者表示，據他觀察，在高雄海葬不多，樹葬大約20人中只有1人，且不管骨灰撒在哪裡、埋在哪裡，過程中的禮儀還是要辦。

阿牛葬儀社楊博文說，同業普遍不支持環保葬，首先，遺體火化燒成骨灰後會變成磷酸鈣硬塊，樹葬或花葬埋入土裡不會腐化吸收，海葬灑入海中也不會有魚蝦吃，「環保葬只是一種浪漫美化的說法」。其次，政府環保葬不收費，少了買塔入塔步驟，業者平均少賺幾萬元，沒有利潤可賺，當然不支持。

楊博文也說，選擇環保葬確實有逐年增加趨勢，但占整體殯葬量還算少，以他公司收案量來看，不到1成選擇環保葬，還未對殯葬業造成明顯衝擊，但業者還是會尊重家屬意願，若家屬堅持環保葬，業者也不可能拒絕。

(中國時報)