法會照辦 傳統殯葬業仍有賺

友善列印
中國時報
呂筱蟬、、吳岳修／綜合報導

殯葬業者普遍認為，民眾就算採環保葬，但僅是葬法有別，傳統儀式仍需進行，甚至會協助家屬跑環保葬的行政程序。也有業者說，目前選擇環保葬的民眾不如傳統葬多。

殯葬業者邱仁德認為，環保葬盛行對殯儀部分如法會、告別式沒有影響，只對葬法如塔位、墓園業者才有影響，「在商言商」，最大衝擊當然是佣金賺得少，但做殯葬業或多或少是在做功德，所以仍會配合喪家，若家屬選擇環保葬，仍會協助跑行政程序。

邱仁德還說，環保葬盛行與否也有地域或族群因素，雖整體比例增加，但不是各地通案，例如桃園客家族群多，而客家人多半都是祖塔，就不太會選擇環保葬。

「不管樹葬、海葬都要辦禮儀，對殯葬業影響不大。」高雄陳姓殯葬業者表示，據他觀察，在高雄海葬不多，樹葬大約20人中只有1人，且不管骨灰撒在哪裡、埋在哪裡，過程中的禮儀還是要辦。

阿牛葬儀社楊博文說，同業普遍不支持環保葬，首先，遺體火化燒成骨灰後會變成磷酸鈣硬塊，樹葬或花葬埋入土裡不會腐化吸收，海葬灑入海中也不會有魚蝦吃，「環保葬只是一種浪漫美化的說法」。其次，政府環保葬不收費，少了買塔入塔步驟，業者平均少賺幾萬元，沒有利潤可賺，當然不支持。

楊博文也說，選擇環保葬確實有逐年增加趨勢，但占整體殯葬量還算少，以他公司收案量來看，不到1成選擇環保葬，還未對殯葬業造成明顯衝擊，但業者還是會尊重家屬意願，若家屬堅持環保葬，業者也不可能拒絕。

(中國時報)

省錢補助多 環保葬漸風行 YouBike車柱秀逗 轉乘優惠被坑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。