YouBike車柱秀逗 轉乘優惠被坑

2018年05月07日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

當心轉乘優惠被吃掉！北市4月起推出YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠，有民眾向市議員許淑華投訴，搭捷運後隨即租借YouBike，還車時因為車柱感應失敗，第2次刷卡卻被認定不是轉乘扣款5元，許淑華抨擊市府讓政策倉促上路，造成烏龍事件；北市運管科回應，已全面檢查8000個車柱，避免感應失敗情況再發生。

台北市長柯文哲上任後，取消YouBike前30分鐘免費，不過，自今年4月起，持悠遊卡租借YouBike在1小時內雙向轉乘公車或捷運，可享有5元優惠，等同使用者前30分鐘免錢。

無感應 刷第2次扣5元

不過，有民眾不滿指出，搭捷運到台北101／世貿站後，10分鐘內借了YouBike騎往國父紀念館在半小時內還車，第一次感應刷卡時出現錯誤碼，因為擔心下次不能再借，所以又刷了一次，結果被扣了5元。

民眾說，打電話去YouBike客服中心才知道，因為系統問題，第二次刷卡感應會判讀為新的租借紀錄，因此沒有轉乘優惠。為了退款，YouBike客服人員登記卡號後必須向悠遊卡公司調閱資料，確認是刷卡失敗且有轉乘，經過約5天收到5元通知退款簡訊，最後還要到服務中心或YouBike租賃站退費。

許淑華調閱資料發現，政策才上路1個月，就有102件扣款異常申請案，她表示，不少民眾在還車後，不太會注意是否扣款，僅會注意還車燈號，恐怕有更多人轉乘卻被扣款而不知道，優惠白白被業者吞掉。

8000支車柱全面檢查

她痛批，市府為了年底選舉，系統整合沒有測試穩定就讓轉乘優惠政策倉促上路，造成烏龍事件引發民怨。

對此，運管科長王湮筑說，已要求微笑單車公司針對全市8000個車柱重新檢查感應設備，若民眾發生感應失敗被扣款情況，YouBike會依個案處理進行退費。

(中國時報)