龍仔報到 桃新生增加2607人

桃園區中山國小新生報到人數創新高。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

龍年新生報到創新高！桃園市教育局初步統計，107學年度至4月30日止已報到學生人數為2萬2161人，各校預估開設新生班級數總計850班，相較106學年度各校小一新生人數增加約2607人，學生人數以桃園區中山國小最多，復興區光華國小最少。

教育局統計，包括桃園國小等70校新生班級數較106學年度共增加88班，學校人數最多為中山國小，全校人數2698人，新生數預估590人，較去年增加194人，新生數占全校人數近2成。而最少學生人數為光華國小，全校人數21人，新生數預估4人。

中山新生數占近2成

教育局除請各校優先調整校內空間辦理增班，以因應學區整體發展及滿足民眾子女就近入學需求外，未來也將持續掌握各校學生人數增減情形，及早規畫配套措施。

另山東國小等37所學校，學生人數未達百人，針對偏鄉小校所面臨的招生困境，教育局將協助學校發展特色、縮短校際落差，並辦理策略聯盟，以增進學校間對話與交流。

協助小校發展特色

以芭里國小為例，近年補助發展「稻竹課程」，結合學校周邊資源及特色，打造本土化的教學特色，讓學生在親近自然的過程中，發現芭里之美。外社國小因實施華德福教育實驗試辦計畫，強調課程融合自然、藝術與人文領域，發展孩子創造力與想像力，吸引相同理念家長，將孩子轉入就讀，107學年度全校人數將突破百人。

至於大業國小等18所已達教育部編班人數標準，但教室空間不足無法增班，教育局已核定總量管制，未來除將持續督導學校評估重畫學區的可行性外，也將針對偏遠及總量管制學校鄰近地區學校酌予補助相關經費。

(中國時報)

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