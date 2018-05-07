親子種菱角 幫水雉蓋新家

水雉換上新羽後，進入繁殖期，台南官田水雉生態園區近期陸續在水池種菱角，幫這群嬌客布置好新家，現在幾個觀測點已能看見水雉的蹤跡。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

台南官田復育水雉有成，根據最新普查資料已經有1478隻，近期，水雉進入繁殖期，水雉生態園區的水池也陸續種下菱角，要為水雉布置新家，6日開放親子報名體驗種菱角；為全台溼地而走的高市野鳥協會總幹事林昆海也到訪，他目睹水雉孵蛋景象，大讚復育成績，若能擴大農民友善耕作範圍，將能永續經營成為良好範例。

盼擴大友善耕作

有「凌波仙子」之稱的水雉換羽期已結束，公鳥身上換上斑斕炫目的新羽毛，也宣告繁殖期正式來到，占地15公頃的水雉生態園區共有11座大小不等的生態池，近期陸續種植菱角，就是要為這群嬌客營造良好的生存環境。

園區主任李文珍說，農民在一期稻作收割後才會種植菱角，且目前有缺水疑慮，或多或少影響農民栽種意願，但園區仍配合水雉繁殖期程，進行環境營造工作，之前故障的深水井也已修復，水源暫無問題；昨天開放親子報名體驗種菱角並解說水雉生態，眾人穿上青蛙裝下水移栽菱角，玩得不亦樂乎。

讚園區復育有成

林昆海日前單車環島踏查全台沿海溼地、走訪澎湖等離島，現在正勘查內陸埤塘水圳型溼地，昨日正好來到官田水雉生態園區，他說，嘉南地區有19處埤圳型溼地，多少牽涉到開發及維護問題，水雉園區從8年前開始保育，族群在周邊成長近50倍，可謂本土鳥種復育很成功的案例。

林昆海認為，溼地問題要各界合力解決，像埤圳型溼地就會面臨政府與民間開發問題，原有生態不容易維持，近期沿海地區又因為政府發展綠能，業者種電反而與溼地爭地，情況不甚樂觀。

(中國時報)

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