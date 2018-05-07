搶救人口 新埤鄉緊急總動員

新埤鄉人口去年底跌破1萬人，鄉公所展開人口保衛戰後，目前已回升至1萬人以上。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣人口直直落，其中幾個面臨「關鍵數字」的鄉鎮市最為焦慮，最緊迫的新埤鄉發起萬人保衛戰，直接影響年底地方選舉鄉民代表數目，目前人口數已回升超過萬人。屏東市的20萬人保衛戰略顯成效，人口衰退已減緩，但長期來看仍有隱憂。

遷回戶口 勉強超過萬人

新埤鄉人口去年底跌破1萬人，萬人門檻直接衝擊年底選舉，鄉民代表會席次將從11席減為7席；另外統籌分配款也將減少，對整個鄉可說是「人財兩失」，因此公所從今年初開始便展開「搶救人口大作戰」。

鄉長林志成說，鄉內許多國高中生因為到外地讀書，家長把戶口遷出去，現在發動遊說鼓勵鄉親們把子女戶口遷回鄉內，因學生年紀未滿20歲，沒投票權，並無所謂「幽靈人口」的疑慮。

屏東縣選委會第一組組長伍文玲說，今年地方選舉在11月24日，人口計算基準日是選舉日前6個月，所以「大限日」在5月24日。新埤鄉3月人口9947人，4月已回升至1萬115人，面對524大限，林志成有信心保住萬人門檻。

屏東市 力守20萬人大關

但長期而言人口減少不可逆，下屆選舉新埤人口一定低於萬人。林志成說，將持續發展鄉內太陽能光電、養殖業、農業等，只要有工作機會就可吸引年輕人回巢。另個面臨萬人門檻的是南州鄉，4月只剩1萬656人，這次選舉雖無影響，下屆恐怕亦將跌破萬人。

屏東市面臨20萬人口關卡，3月1日起祭出生育補助，第一胎補助1萬元，之後每胎加5000元。實施後終於讓人口微幅上揚，3月人口20萬313人，比2月多86人；但4月又比3月減少2人，顯然生育補助只能延緩衰退。

(中國時報)

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