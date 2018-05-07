碧潭龍舟賽閉幕 亞錦賽今鳴槍

碧潭國際龍舟公開賽6日進行分組500公尺直道競速，並在下午圓滿閉幕。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

碧潭國際龍舟公開賽6日進行分組500公尺直道競速，考驗選手的體力及耐力，難度更高，經過整日的拚戰，下午4時各組冠軍出爐，2天賽事圓滿閉幕。攸關今年亞運參賽資格的亞洲龍舟錦標賽7日登場，精彩可期。

由於各分組報名500公尺直道競速項目的隊伍眾多，6日上午9時準時開賽，共須進行54場次的預賽，每支隊伍為爭取晉級下午的複賽和決賽，無不卯足全力全速衝刺，幾乎是從起點一路衝刺到終點，賽況激烈高潮迭起，讓岸邊和吊橋上的觀眾血脈賁張，嘶喊加油。

經過一整天的激烈的拚戰，下午4時各分組前3名出爐，長青組金牌由地主隊「新店碧潭龍舟隊」奪得；女子組由「巴拉雅拜土木女孩」奪冠；混合A組由來自宜蘭縣的「金同春龍舟」摘金；混合B組冠軍則由緬甸代表隊輕鬆入袋；「羅東鎮公所」A隊及「關渡勇士」則分別獲得公開A、B組冠軍。

值得一提的是，2天的公開賽中有隊來自香港的隊伍「香港乳龍」，成績雖不特別亮眼，但展現出的奮戰精神和毅力，均讓對手感到敬佩，由於組合成員是乳癌康復者及患者家屬，更讓對手感到敬佩。

「香港乳龍」隊員黃仲文說，根據醫學研究，乳癌患者會以手術切除上肢淋巴腺，造成患者雙手容易水腫，划龍舟不但有助於消除淋巴水腫，還可增加患者肌力。這群乳癌康復者和患者家屬、支持者於2006年組成「香港乳龍」推廣划龍舟運動，協助乳癌康復者復健。

黃仲文說，他們透過參與各項公益活動及運動賽事向各界善心人士募款，募得款項全數捐贈給香港癌症基金會，用於幫助乳癌患者。

(中國時報)

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