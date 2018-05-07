苗栗桐花婚禮 牽成異國戀

2018年05月07日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

印度籍蘇迪克與客家妹張沛緹，兩人穿著別出心裁的服飾參加婚禮。（李佳玲攝）

被譽為最浪漫的苗栗桐花婚禮今年邁入第13年，66對新人在悠揚的客家八音與親友的祝福聲中，許下白頭偕老的誓言。今年桐花婚禮也出現一對異國戀人，來自印度的蘇迪克與苗栗客家妹張沛緹，跨越語言與地域的距離，在桐花樹下共結連理。

文觀局局長林彥甫指出，桐花婚禮是苗栗的年度盛事，融合了客家文化與美麗的桐花，至今已促成1150對的佳偶。6日在西湖渡假村浪漫登場，在縣長徐耀昌伉儷率領縣府各局處長及多位嘉賓親友的見證下，來自全台66對新人，攜手走過紅毯，穿越桐囍拱門，共許浪漫誓約。

新人也在服裝上花盡巧思，包括印度服飾、動漫人物、漢族服飾等，一入場即成為鎂光燈的焦點，頗為吸睛。今年桐花婚禮也出現了一對異國戀人，來自印度的蘇迪克與苗栗客家妹張沛緹透過網路認識，新娘喜愛印度文化，兩人就從印度傳統服飾「沙麗」開始聊起，結下這份千里姻緣。大學同學的吳旻哲及詹芳婕因動漫相知相戀，特別穿著動漫服裝走紅毯，婚禮現場熱鬧溫馨。

徐耀昌表示，桐花婚禮是苗栗的年度盛事，也是全國最具特色的集團結婚，縣府準備6大富有在地特色的好禮送給新人，行銷苗栗外也讓新人滿載而歸。

(中國時報)