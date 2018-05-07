公車站牌太亂 遊客霧煞煞

2018年05月07日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市公車系統站牌「混搭」，有客運業者、縣公車自設站牌，還出現「手寫」告示牌指引，令外地遊客霧煞煞，跑了3處公車候車站才搭上車，市府交通處長游志祥6日表示，正全面盤查所有公車站牌，將進行重整。

嘉義市民陳先生指出，一般市民熟門熟路，少用市內公車往來，但有親戚從台北到嘉義旅遊，晚上欲搭往梅山、竹崎路線的公車，到公明路的公車站牌，發現手寫牌指引至中山路的慢讀小鎮書店（以前讀書人文化廣場），依指示到中山路，眼睜睜看公車過站不停，卻是轉彎停在中山路及吳鳳北路口的公車站，他3步併2步追趕上車，前後跑了3個公車站。

陳先生說，嘉義市一直拚觀光，吸引外地遊客來嘉義市旅遊，但大眾運輸系統的班次、路線等建置，並不利於外地人使用，連公車站牌都「誤導」乘客。

游志祥表示，交通處近1、2個月正在盤點、重整全市公車站牌，並發函通知嘉義縣公車處、嘉義客運等公車業者，改善公車站牌，提供充分的資訊，或許有業者接獲公文，暫以手寫方式引導乘客，但此方式非市府樂見，將請業者再加強改善。

游志祥說，交通處重整全市約70餘座公車候車亭，建置LED告示看板，充分提供班次、路線、時刻等資訊，現已完成48座，此外，也有公路總局公車APP提供即時公車動態，另有部分路線變動，市區1路公車自本月1日起從後車站延駛至榮總嘉義分院。

(中國時報)