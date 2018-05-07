新住民繪本 分享雲林故事

2018年05月07日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府舉辦新住民親子共讀讀書會，6日發表2本由新住民以「在台灣的生活」為主題的原創雙語新住民繪本，5名作者開心創作受到肯定，希望大家與她們一起分享「留在雲林不孤單」的心情。

屬於雲林縣新住民繪本故事誕生了！雲林縣政府連4年舉辦新住民親子共讀讀書會，5名新住民姐妹匯整共讀心得，創作《我在雲林．不孤單》、《愛上台灣留在雲林》2本新住民繪本，6日在縣府與大家分享。

「哇！我的創作真的被印在繪本書上了，讓我把我心中的話全都畫出來」、「我覺得參加繪本創作讀書會很快樂，因為可以與大家分享我的故事！」新住民姐妹開心地在繪本發表會中，侃侃而談自己的感言。

縣府祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀表示，雲林縣新住民約有1萬5000多人，縣府鼓勵新住民透過閱讀與創作來記錄新生活，在文化處3樓分區資源中心設置多元文化專區，目前已有越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等各國書籍約2000冊。

雲林縣社會關懷協會總幹事賴惠華說，協會由縣政府補助辦理新住民親子共讀讀書會，今年指導新住民創作「家鄉的故事」，希望透過新住民參與繪本創作與分享，強化新住民的文化與閱讀推廣工作。

2本繪本遴選5名新住民作品，包括越南李遠萍、潘紅霜、阮麗娟，以及印尼陳麗妮、陳莎莉，日後將由作者帶著繪本書下鄉與大家分享在台灣的生活故事。

(中國時報)