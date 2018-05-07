馬糞海膽採捕期 縮短半個月

保育澎湖馬糞海膽生態資源，縣府將修正採捕期。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

鑒於澎湖馬糞海膽慘遭濫捕，以致數量日益枯竭，澎湖縣政府展開搶救大作戰，除了積極進行人工放流種苗，同時也預告今年採捕期將修正為7月1日至8月31日，相較往年縮短約半個月。

馬糞海膽學名白棘三列海膽，生長在淺海礁岩區，殼內生殖腺是主要食用部分，為澎湖著名的生猛海鮮；每年6、7月盛產季，市價每公斤高達3000多元。

近年澎湖海域接連爆發馬糞海膽遭濫捕，種原生態面臨滅絕危機，縣府漁政單位表示雖無具體調查數據，但一度驚傳短短3天內澎湖海膽被濫捕一掃而空。

縣府年年邀集專家學者研議馬糞海膽永續經營方針，成立全國第1處馬糞海膽保育區，同時強化禁漁，盼再造海膽安全舒適的家。

澎湖馬糞海膽禁漁期幾乎年年修正，今年更縮短期限，縣府日前公告修正漁業資源管理限制，民眾如有異議，可於11日前向農漁局提出陳情。

許可採捕期由原本「每年6月16日至8月31日」修改為「每年7月1日至8月31日」，許可採捕期改為2個月，採捕殼徑8公分以上之體型；禁採期間不得採捕、持有及販賣，但為了試驗、科學調查研究及教育目的等用途，並經縣府核准則不在此限。縣府重申違法採捕絕不寬貸，查獲違反公告事項者，將依漁業法第60條處3年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金。

(中國時報)

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