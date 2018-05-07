司機撞死人 設計師要賠207萬

2018年05月07日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市一名男設計師身分證遭冒用，成了東南客運新進司機的保證人，司機肇事撞死人後失聯，客運業者不但向設計師追討207萬，連住家都被查封。市議員簡舒培質疑業者人事保證制度有嚴重瑕疵，北市公運處也未善盡評鑑責任，公運處對此回應，研議要求業者改善制度。

設計師6日在簡舒培與市議員參選人陳賢蔚陪同下出面陳情，他指出，2011年6月27日身分證遺失後，依程序掛失並重新申請補領，卻在5年後收到法院寄來東南客運要求給付207萬的支付命令，以為是詐騙沒理會，未料不久後房子遭業者聲請法院查封。

事後了解發現，遺失的身分證被東南客運王姓司機冒用，在2011年7月交給公司當成新進員工人事保證資料，2013年3月王姓駕駛撞死人失去聯絡，東南客運找不到人轉向設計師求償。

簡舒培指出，經查王姓司機提供的2位保證人資料都造假，結果東南客運仍通過對保，她質疑業者程序草率、完全忽視保證人權益，簡直荒謬至極。

此外，陳賢蔚也表示，交通局每半年對公車業者進行服務評鑑，並提供高額補助，近3年市府每年給東南客運補助高達7000萬，卻無視業者有瑕疵的人事保證制度。

對此，公運處業務稽查科長郭献文說，人事對保不屬《公路法》授權評鑑項目，但會進一步了解市府可否針對人事制度要求調整、改善；東南客運則說，此案正在訴訟中，不方便表示意見。

(中國時報)