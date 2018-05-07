北港媽祖遶境 炮屑減3成

2018年05月07日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港朝天宮4、5日展開媽祖遶境，吸引上萬人參與，今年各界共同宣導減少燃放鞭炮，6日北港鎮公所清潔隊統計，2天共清運約84公噸炮屑，與去年120公噸相比，大幅減少3成，成效驚人。

北港媽祖遶境活動已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，信眾為向媽祖祝壽或還願，集資購買鞭炮施放，近年來愈來愈多外地信眾參與，燃炮量激增，去年遶境2天共清出約120多公噸炮屑。

北港鎮長張勝智表示，環保意識抬頭，許多民眾反映媽祖遶境燃放鞭炮造成汙染問題，但也有許多人認為，傳統民俗不可偏廢，只要加以勸導減少鞭炮燃放量，便可兼顧環保與傳統文化。

張勝智說，往年由於媽祖遶境時燃放鞭炮地點過於分散，不僅炮屑不易清運，且拖長媽祖神轎入廟時間，造成炮聲擾人清夢，因此，今年特別提早宣導，請信眾集中燃放鞭炮並減少鞭炮量。

經過宣導，今年炮場僅30餘處，與往年50處以上相比已減少許多。主要是鎮公所邀請消防局等相關單位研商，提出「定點、限時」燃放鞭炮措施，加上民眾逐漸接受鞭炮減量觀念，因而成功減少燃炮量。

鎮公所指出，今年媽祖遶境活動，清潔隊共動員200人次加強清運垃圾，84公噸炮屑會請專業人員協助處理，民眾對於燃炮減量多持肯定意見，在網路正面留言「鞭炮減量又保有地方節慶特色」、「清潔人員忙了2天，真的很辛苦」。

(中國時報)