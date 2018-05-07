鳳林萬人保衛戰 頭胎補助3萬

花蓮縣鳳林鎮為農業縣，有許多新住民移民，鎮長蕭文龍（後排中）盼減輕母親育兒負擔，吸引年輕人返鄉。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

受到少子化影響，花蓮縣人口驟減，人口甚至已跌破32萬8700人，創下47年來新低紀錄，鳳林鎮長蕭文龍在母親節前送上大禮，宣布明年度起鎮內生育第一胎加上縣府補助共3萬元，4歲前每月還可享2000元育兒津貼，盼祭出全國最高獎勵，減輕媽媽們的負擔。

花蓮縣去年出生人數僅2372人寫下47年來次低紀錄，花蓮人口創下1971年以來新低紀錄；鳳林鎮公所也統計鳳林鎮4月人口較10年前同期減少14％，僅剩1萬857人，即將面臨「萬人保衛戰！」

蕭文龍指出，鳳林為農業縣，也是花蓮新住民比例極高的鄉鎮，有鑑於上月底新城鄉傳出一名剛出生的男嬰疑無力養育被丟棄河床，身上還連著臍帶，迄今仍找不到爸媽，讓他覺得心當心疼，由於鎮內財源有增加，希望提高相關育兒津貼補助，照顧減輕年輕父母的負擔。

搶救下滑的人口，花蓮縣府也祭出多項生育獎勵及育兒補助政策，生育每胎獎勵1萬元，父母一方因育兒未能就業者，2歲以前幼兒，另家庭育兒津貼每月也補助低收入戶5000元、中低收入戶4000元、一般家庭2500元。

蕭文龍表示，明年鳳林鎮生育第一胎補助2萬元、第二胎4萬元，加上縣府補助1萬元，第一胎可達到3萬元，與彰化縣並列全國最高，除縣府育兒津貼外，4歲學齡前鎮公所每月還會補助2000元育兒津貼，他強調，鎮民代表們都很支持預算，盼吸引年輕人願意返鄉落籍。

(中國時報)

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