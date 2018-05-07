查無不法 涂醒哲政治獻金案簽結

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中國時報
／嘉市報導

嘉義地檢署偵辦市長涂醒哲涉嫌違反政治獻金案，以查無具體不法簽結，但地方上仍議論不休，嘉檢發言人林俊良表示，簽結是因查無足以構成刑責的不法事證，但涉及行政上的疑慮會通知監察院及相關單位。

涂醒哲與前衛生局長黃維民去年7月間鬧翻，黃曾是涂選舉的親信戰友，卻不歡而散，黃傳簡訊給友人吐露涂醒哲疑涉有違失，經媒體報導，檢方主動分案調查涂醒哲及其遠親表弟吳信賢涉嫌違反政治獻金、涂指示衛生局更改疫苗採購等案，日前以查無具體不法，已予簽結。

議員黃秋澤表示，如此結果早在預期之內，他在議會質詢涂市長收財團負責人給予100萬，究竟是政治獻金？抑或與負責人胞姊被延攬當市府一級主管，兩者關係為何？這些疑點不難查證，但查清楚了嗎？

議員鄭光宏表示，黃秋澤議員在議會質詢的6大弊案，經議會送交檢調調查，涂市長在答詢政治獻金的總金額與監察院的數據有出入、落差，是否涉及申報不實，理應依法調查清楚。議員王美惠表示，選舉期間，候選人要面對很多繁雜事情，難以面面俱到，她百分百相信涂市長清白。

嘉檢主任檢察官兼發言人林俊良說，《政治獻金法》對政治人物收受政治獻金規範，包括自「擬參選人」開始、方式、金額等，涂收受財團饋贈金錢，時間非在《政治獻金法》規範內，難證與聘用特定官員有對價關係。

林俊良表示，涂市長於選舉期間內另有接受非金錢的財物提供，是否屬於《政治獻金法》規範之內，有行政上疑慮，此非檢方偵辦刑責職權，會通知監察院及稅務主管單位。

林俊良表示，簽結是因查無足以構成刑責的不法事證所做的行政程序，但若有新事證，則重啟調查，至於議會送交的涂市長相關案件，尚未結案。

(中國時報)

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