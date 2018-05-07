馬英九挺觀光 游完2200公尺

馬英九挺觀光，游完2200公尺。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

提振台東縣觀光，從運動方向著手是縣府努力的方向，6日在台東就有活水湖長泳嘉年華及長濱雙浪金剛馬拉松2項活動，均吸引上千人參加，連前總統馬英九也來力挺，對於帶動台東商機頗有助益，但是動輒封路造成交通打結或居民不便，是必須克服的問題。

前總統馬英九6日清晨參加活水湖全國長泳嘉年華，與1500名泳士共游，他說，2004年前曾到活水湖參加鐵人三項，就覺得活水湖是全台灣長泳最好的地點。他以慣用的馬式幽默說，游得比他快的，以超速開罰單，游得比他慢，也一律以妨礙交通開罰單，馬英九花了近1個半小時游完2200公尺，他說，很好，但是還可以更好。

另外，由東管處主辦的長濱雙浪金剛馬拉松，也在6日清晨起跑，吸引近1900位國內外馬拉松好手報名參加，選手之夜更集結業者提供17道以在地食材入菜的美食、伴隨原住民迎賓舞蹈，招待選手及親友團。

縣長黃健庭表示，自他上任以來一直致力於運動觀光，鐵人三項已經頗具世界知名度，如果游泳部分也加強推廣，也能為台東帶來人潮。

不過，有民眾認為運動觀光雖然帶來商機，但是省道動輒封路，造成交通打結及生活上的不便，甚至發生居民與自行車擦撞事故，引發不少民怨，公部門應該正視這些問題。

(中國時報)

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