竹市4歲童 補助學費3萬元

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中國時報
／竹市報導

新竹市幼兒教育福利政策再向下延伸，107學年度起繼中央的5歲幼兒免學費政策後，新竹市政府再祭出4歲幼兒補助3萬元學費福利政策，減輕家長負擔，預估有5300多戶家庭受惠。

市府教育處長李芳齡表示，目前新竹市4歲幼兒就學率為82％，市府預估透過4歲幼兒補助就學費用，可望提高家長讓4歲幼兒就學率至9成以上，進而帶動未來3歲幼兒就學率。

教育處指出，這項新福利政策將於2018年9月1日開始申請，孩子只要就讀滿1個月，即可檢附3個月內戶籍資料（戶口名簿影本或戶籍謄本），而且只要透過幼兒園統一申請，家長不需另外辦理，相當便利。

至於申請補助條件，幼兒需年滿4歲（2013年9月22日至2014年9月1日出生），同時須為本國籍並設籍竹市，父、母或監護人之一方也須設籍竹市滿6個月，最後設籍日上學期為當年度4月16日前，下學期為前1年度10月16日前。

此外，家長必須讓幼兒就讀竹市合法立案幼兒園，只要符合前述兩要件，即可享受就讀公幼每學期免學費，就讀私立幼兒園每年最高省3萬元的福利。

幼教協會認為此項政策可拉近公私立幼兒園學費差距，減輕家長負擔，家長也可不受限學費因素自由選擇離家更近的幼兒園就讀，對政府、家長及幼兒園是3贏的好政策。

(中國時報)

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