大法官抹粉變臉為政客

2018年05月07日 04:10 中國時報 李復甸

耶魯大學法學院前任院長安東尼‧克隆曼（Anthony T. Kronman）有一本重要的著作《迷失的法律人》，講述法學教育。克隆曼院長在書中講述，美國建國早期的法律政治家傑弗遜、漢密爾頓、富蘭克林、亞當斯等人，以他們追求正義公平的熱心，支持社會理性與公共精神的信心，對抗專制創建了衛護人權的基本規範與三權分立制衡的政府機制，以至於日後從林肯、金恩到丹諾，把人民的權利推展到一個新的境地。法律是整個社會的規範與自我理解，法律不是法院以及律師的專利品。美國法學教育向來反對法律職業化。克隆曼院長感嘆近年法律人的職業理想被現代的政治與商業化腐蝕而變成了純粹的法律技術工人，法律政治家迷失而成為政客與市儈商人。

台灣何其不然？從50年代，法學教授與律師們帶著一批滿臉稚氣的法律系學生，辛苦促成了第一個民間的法學聯誼組織，當時受迫於時局命名為「中國比較法學會」，現今已改為「台灣法學會」。台灣政治轉型之功勞簿是要為「中國比較法學會」記上一大筆的。從黨外時代開始到陳水扁當選總統，以至蔡英文全面執政，律師們的角色也是重要關鍵。曾幾何時，台灣法律政治家也迷失於政治現實，成為帶著大法官冠冕的政客？主其事的院長許宗力與承辦案件主筆的大法官，能躲著不出面說話嗎？

以釋字603號及釋字632號言，大法官多數主張都以給予1/3立法委員聲請釋憲的空間，以保障國會的少數權，猶恐不足，許宗力、曾有田、廖義男生怕限制釋憲的不同意見造成輿論，還特別寫了協同意見，強調保護1/3立委的釋憲空間的重要。

許宗力在釋字603號協同意見上劈頭就說，本件聲請符合要件，應予受理，強調「本院大法官歷來審查立法委員釋憲聲請之適法性，率都只計算連署人數是否超過立法委員總額之1/3，至於參與連署者於制定系爭法律時究係投贊成票或反對票，並不過問。」

許宗力與廖義男大法官在釋字632號協同意見中，認為「賦予現有總額1/3以上立法委員有釋憲聲請權，乃使其得以制衡多數濫權而達維護憲法秩序之目的。」即使有所謂「聲請解釋之必要」，類似於一般主觀訴訟案件中「訴之利益」或「權利保護必要」為訴訟要件，「在1/3以上立法委員就其行使職權，適用法律發生有牴觸憲法之疑義，聲請『法律違憲解釋』時，必須該等立法委員係爭法律案表決時投反對票、或至少未投贊成票者，或當時雖投贊成票，但嗣後改變見解，另行提出法律修正案卻修法未果者，始具聲請解釋之必要。」以許宗力今是昨非的論點，又如何說明剔除高金素梅委員的聲請資格呢？

大法官剔除部分聲請人，以不受理方式處理前瞻案釋憲，違反司法院憲法解釋前例。又以程序理由諭知不受理，事先既未諮詢聲請人意見，又無救濟途徑。其蠻幹霸道，更甚於「拔管」。

大法官是法律人一生最高榮譽的桂冠，應該是法律人一生中最後一個職位。在大法官位子上發表的言詞，一字一句都記錄在史冊之中，大法官們又何苦於自我表態，急著將政治白粉撲在臉上，扮演被人唾笑的角色呢？

（作者為中國文化大學法研所教授）

(中國時報)