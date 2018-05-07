三個100萬，守護中華民國的開始

2018年05月07日 04:10 中國時報 羅智強

若要為台灣這些年的亂象把脈，抓出病因，病因之一就是「中華民國」被逐漸掏空。「中華民國」的國家認同基礎流失，而「台灣獨立」又沒有現實上的可能性，執政的民進黨只能以兩種形式面對這一個「國不成國」的認同解構。

一是蔡英文式「這個國家」的自我欺矇。二是賴清德式「台獨工作」的自我陶醉。

而中華民國被掏空，除了導致兩岸和平的崩解外，也讓台灣進入永無止境的意識形態內戰，大家無暇關心民主、法治、大學自主，這些台灣好不容易建立的制度價值，連誠信、廉潔、標準一致的是非觀念也一併淪喪，才會有反管學生演很大的自我掐脖，也不以為恥，才會有吳茂昆一身腥臭，卻能峨冠博帶、道貌岸然地定管中閔的罪。

沒有和平，就不會有經濟繁榮；只問立場，民主與法治必然撕裂；而不講是非的社會，則人心必壞，也不會有任何未來可言。這正是台灣面臨的巨大災厄，而且我們擁有的時間已不多了。那要怎麼做呢？還是要從病因著手，那就是重建「中華民國」認同，因為「中華民國」是台灣最強大的守護神。這也是我在2016年於哈佛大學訪學期間不斷思考的問題。

但人微言輕力又薄，憑我一個人，可能嗎？我先仔細評量了「不可能」，我沒有資源，也沒有足夠的政治分量，這根本就是不可能的任務。但接著我評量了「可能」，這可能就是從網路社群出發，建立聚合志同之士的強大社群平台，因為網路是充滿可能性、小蝦米可勝大鯨魚的夢想園。而我需要的就是我的信念、我的筆鋒、我的堅持。

我隱隱然構思了「三個100萬」計畫，希望能集結熱愛台灣、熱愛中華民國的朋友，一起擔當中華民國這位台灣守護神最強大的後盾。第一個100萬計畫就是「100萬讚選台北市長」，建立一個擁有100萬粉絲的「羅智強」臉書粉專。我必須先在社群上壯大自己，才有足夠的力量去守護中華民國。第二個100萬計畫是「為中華民國募100萬讚」，建立「中華民國讚」臉書粉專，集結100萬位理念同道，建立為中華民國發聲的強大平台。第三個100萬計畫是「中華加油讚訂戶100萬」，把網路力量從臉書社群向YouTube頻道擴散，目標是擁有100萬訂戶。

這三個100萬計畫聽起來都很可笑，對吧？確實，我也覺得都很可笑，事實上當我提出第一個100萬計畫時，多數人都潑我冷水。但真正重要的事，往往一開始都會讓人覺得可笑。現在，我的第一個100萬計畫已接近完成，「羅智強」粉專已有91萬粉絲，在政治人物粉絲總數中排行第六大，輸給馬英九、蔡英文、柯文哲、陳菊、朱立倫。但粉絲總數不是最關鍵指標，內行的人都知道，「每周互動數」才是實際的擴散力，「羅智強」粉專的周互動數，在臉書的官方數據中，我大多保持在政治人物的第三名，僅次於柯文哲和蔡英文，但在我寫這篇文章的此時，蔡英文的周互動數是15萬，柯文哲是12萬，羅智強是16萬，我「暫時」成為第一名。

第一個100萬，已經不再「可笑」。

接著，在前行政院長張善政的祝福下，我正式啟動了第二個100萬計畫「中華民國讚」。目前「中華民國讚」已擁有近6萬粉絲，由於有了「羅智強」粉專的經營經驗，已找到「成功模式」，第二個100萬，我預想在2020年總統大選前達標。

第二個100萬，我有信心讓它不「可笑」。唯一還在「可笑」階段的是，僅有200多個訂戶的「中華加油讚」YouTube，我到目前還「只有目標」，還沒找出「成功模式」。但，我的第一個100萬計畫，不也是在「可笑」中誕生的嗎？

天下無難事，只怕有心人，這是老掉牙的勵志語。但我就是用這樣的心情進行這三個100萬的計畫。同樣地，今日此時，很多人對中華民國憂心、甚至灰心，是的，中華民國今日的處境真的很難，但再難都不能阻礙我們守護她的決心和勇氣，因為中華民國，是我們安身立命的根本，中華民國是我們的國家。

三個100萬，是我奉獻微薄，守護中華民國的開始。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)